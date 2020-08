Ponad milion osób bez prądu. Burza tropikalna Izajasz niesie ulewny deszcz - 04-08-2020 Burza tropikalna Izajasz przechodząca nad wschodnim wybrzeżem USA pozbawiła prądu niemal półtora miliona osób. Izajasz przeszedł przez Wirginię i Maryland, a teraz zmierza w kierunku Nowego Jorku. czytaj dalej

Kości, które zachował lód

Naukowcom udało się odzyskać około 80 procent dobrze zachowanych kości mamuta włochatego (łac. Mammuthus primigenius) - poinformował w poniedziałek w rozmowie z agencją informacyjną Reuters Dmitrij Frolov, dyrektor rosyjskiego Centrum Badań Arktycznych. Zwierzęta te pojawiły się na Ziemi około 250 tysięcy lat temu i rozprzestrzeniły się w Europie i Azji.

Fragmenty czaszki, kilku żeber i kości przednich nóg, niektóre z jeszcze przytwierdzoną tkanką łączną, zostały w lipcu odkryte przez miejscowych na półwyspie Jamał, w Rosji.

Naukowcy nadal nie odnaleźli ciosów mamuta. - Szczątki mamuta mają co najmniej 10 tysięcy lat. Szacujemy, że miał około 15-25 lat. Nie można nazwać go mały mamutem, był dojrzalszy. Powiedziałbym, że to był nastoletni mamut, biorąc pod uwagę, że przeciętny żył 60 lat - dodał Frolov.

Podobne znaleziska na Syberii zdarzają się coraz częściej, ponieważ zmiany klimatu i związane z nimi topnienie wiecznej zmarzliny odsłaniają ukryte pod lądem szczątki.