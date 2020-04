Szczepionka na SARS-CoV-2. W czwartek w Wielkiej Brytanii rozpoczną się testy na ludziach

ONZ: leki i szczepionki na COVID-19 powinny być powszechnie dostępne - 21-04-2020 Zdaniem wszystkich 193 państw członkowskich Organizacji Narodów Zjednoczonych trzeba zapewnić powszechny dostęp do przyszłej szczepionki na koronawirusa SARS-CoV-2, a także innych środków ochrony. czytaj dalej

O szczepionce z Oksfordu informowaliśmy kilkanaście dni temu . Według zapowiedzi profesor wakcynologii na Uniwersytecie Oksfordzkim Sarah Gilbert, istnieją ogromne szanse, że jej zespół stworzy skuteczną szczepionkę, która będzie gotowa do użytku do września.

Chociaż wyprodukowanie skutecznego antidotum zajmuje miesiące i lata, przekonywano, że ta powstanie dużo szybciej.

- To nie jest tylko przeczucie - mówiła Gilbert, zaznaczając, że ma aż 80 procent pewności co do przyszłości szczepionki.

Teraz brytyjski minister zdrowia Matt Hancock podczas rządowej konferencji prasowej na temat walki z epidemią potwierdził, że zespół z Oksfordu w czwartek rozpocznie fazę testów szczepionki na ludziach. Na ten cel naukowcy z Oksfordu oraz drugi zespół, wywodzący się z Imperial College London, dostaną z budżetu na badania po 20 milionów funtów.

"Niepewna nauka"

Zespół Instytutu Jennera w Oksfordzie chce zacząć produkcję szczepionki przed zakończeniem testów, tak, aby mieć do września około miliona gotowych dawek.

Hancock stwierdził, że opracowanie szczepionki jest "niepewną nauką", ale oba zespoły robią szybkie postępy i będą w pełni wspierane przez rząd.

- Równocześnie zainwestujemy w zdolności produkcyjne, więc, jeśli któraś z tych szczepionek zadziała bezpiecznie, będziemy mogli udostępnić ją Brytyjczykom tak szybko, jak to tylko możliwe - dodał. Ostrzegł jednak, że "nic w tym procesie nie jest pewne".

Do 500 badanych

Do 500 badanych

Szczepionka z Oksfordu, nazwana ChAdOx1 nCoV-19, jest stworzona z nieszkodliwego wirusa wziętego od szympansa, który został genetycznie zmodyfikowany w celu przenoszenia części koronawirusa. Wykazano już, że technika ta generuje silne odpowiedzi immunologiczne w innych chorobach. Przeprowadzono już rozmowy na temat produkcji szczepionki z trzema brytyjskimi firmami, a także kilkoma zagranicznymi. W testach brać będzie udział do 500 osób.

Równolegle zespół z Imperial College London od lutego testuje na zwierzętach swoją szczepionkę i oczekuje się, że próby kliniczne na ludziach rozpoczną się w czerwcu.

Jeśli szczepionka któregoś z zespołów będzie skuteczna, może mieć znaczenie dla złagodzenia obostrzeń i powrotu do normalnego życia w Wielkiej Brytanii, a potem na całym świecie.

Na całym świecie opracowywanych jest ponad 70 potencjalnych szczepionek, ale Wielka Brytania stanie się w czwartek jednym z niewielu krajów - obok USA i Chin - gdzie przeprowadza się już próby na ludziach.