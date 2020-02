Połamane drzewa, zerwane dachy. Tysiące interwencji po wichurach - 24-02-2020 2250 interwencji przeprowadzili strażacy od niedzieli do poniedziałku rano, usuwając skutki silnego wiatru. Według danych Rządowego Centrum Bezpieczeństwa bez prądu pozostaje około 76 tysięcy odbiorców. Najtrudniejsza sytuacja jest na południu kraju. czytaj dalej

Alarm we Włoszech wybuchł po tym, gdy na północy kraju lawino zaczęła rosnąć liczba zachorowań na koronawirusa. W poniedziałek po południu poinformowano o pięciu ofiarach śmiertelnych i ponad 200 przypadkach zachorowań. W Lombardii i w Wenecji Euganejskiej zanotowano zdecydowaną większość z potwierdzonych dotąd we Włoszech przypadków zachorowań. Część Polaków spędzała w ostatnim czasie ferie w tym kraju. Jak powinni zachować się ci, którzy wrócili do Polski?

- Muszą oni (Polacy) zachować daleko idący spokój. Muszą sami się obserwować. Muszą wiedzieć, że mogli spotkać się z zagrożeniem. Między nami mówiąc, ono nie jest tak wielkie, jak się wszystkim wydaje - zaznaczył na antenie TVN24 w programie "Wstajesz i wiesz" Główny Inspektor Sanitarny Jarosław Pinkas.

Nie znamy pacjenta zero

Według Pinkasa problemem w tej sytuacji może być jednak to, że nie wiadomo, w jaki sposób doszło do zakażenia, nie jest znany pacjent zero i w ciągu ostatnich kilku dni dwukrotnie zwiększyła się liczba zainfekowanych we Włoszech. Wyraził nadzieję, że władze włoskie poradzą sobie z tym problemem. - Ten wirus może zostać zwalczony wyłącznie za pomocą rozsądku, spokoju, braku paniki i własnej odpowiedzialności - zaznaczył Pinkas.

Nie ma szczepionki

Jak zaznaczył, na koronawirusa nie ma szczepionki. Choroby wywoływane przez niego można wyleczyć wyłącznie objawowo. - Ponad 80 procent osób, które były zainfekowane, przechodzą tę infekcję gładko. Niektórzy porównują to do grypy, bo objawy są praktycznie takie same - tłumaczył. Dodał też, że kilka procent pacjentów ma powikłania w postaci wirusowego zapalenia płuc i wymaga leczenia oraz dostępu do dobrze funkcjonującej opieki zdrowotnej.

- Ten wirus ma rzeczywiście łatwą możliwość transmisji i trzeba zachować daleko idący rozsądek. Chodzi przede wszystkim o mycie rąk i odpowiednią higienę. Proszę tego nie bagatelizować. W ciągu godziny dotykamy twarzy ponad dwadzieścia razy, więc musimy mieć czyste ręce. To jest główny element tego, aby zabezpieczyć się przed wirusem - tłumaczył Pinkas.

W regionach Lombardia, Wenecja Euganejska, Piemont, Emilia-Romania oraz Friuli-Wenecja Julijska lokalne władze zdecydowały o zamknięciu od szkół i uniwersytetów (Google Maps/tvn24.pl)

Czy powinna zostać ogłoszona pandemia?

WHO: kończy się szansa na to, by powstrzymać rozszerzanie się epidemii koronawirusa - 21-02-2020 Dyrektor generalny Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus przekazał na konferencji prasowej, że szansa na powstrzymanie epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 się kończy. - Okno możliwości jest coraz węższe, więc musimy działać szybko, zanim całkowicie się zamknie - dodał Ghebreyesus. czytaj dalej

Zdaniem Pinkasa, jest jeszcze za wcześnie, aby ogłosić pandemię.

- Należy przeanalizować to, co się dzieje w Chinach. Dzisiaj rano dostałem dość interesujące informacje, które potwierdzałyby to, że najprawdopodobniej do końca lutego szczyt zachorowań zostanie zahamowany, że będziemy mieli trend spadkowy - powiedział Pinkas. Wyraził nadzieję, że Chińczycy zapanują wkrótce nad rozprzestrzenianiem się choroby. W tej chwili, jak zaznaczył, dotychczasowe obostrzenia w związku z epidemią w Wuhanie zostały zmniejszone.

- Dzisiaj dowiedziałem się, że Wuhan został rozszczelniony i nawet poproszono mieszkańców, aby zaczęli wracać do swoich fabryk. Myślę, że Chińczycy, władze chińskie, profesjonaliści medyczni, którzy robią tam nieprawdopodobną pracę, jednak nad tym wirusem zapanują - stwierdził.

Według danych z 24 lutego na całym świecie zanotowano ponad 79 tysięcy zakażeń oraz 2619 przypadków śmiertelnych.

Potwierdzone przypadki koronawirusa na świecie

"Trzeba niezwykle precyzyjnie analizować, jak do tego doszło"

Pinkas powiedział, że jest problem z tym, że wirus pojawił w innych krajach. - Trzeba niezwykle precyzyjnie analizować, jak do tego doszło. To przede wszystkim Korea i przypadek japoński (…) - wyjaśnił. Jednak, jego zdaniem, biorąc pod uwagę aktualną sytuację, nie ma też przesłanek do tego, by wprowadzić kontrolę sanitarną na granicy Polskiej dla osób przyjeżdżających z krajów europejskich.

- Na godzinę ósmą z minutami w poniedziałek ja nie widzę takiego zagrożenia, ale sytuacja jest dynamiczna (…). Jeśli pojawią się jakieś sygnały, że należy podjąć bardziej radykalne działania, to one będą podjęte - zaznaczył.

Jak skutecznie myć ręce (Główny Inspektorat Sanitarny)