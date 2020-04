Ilu zakażonych, ilu zmarłych, ilu ozdrowiałych. Pandemia w liczbach - 21-04-2020 Od początku wybuchu epidemii na całym świecie zakażonych nowym koronawirusem SARS-CoV-2 zostało 2,4 miliona osób. Sprawdź statystyki. czytaj dalej

Dyrektor generalny Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus ostrzegł w poniedziałek, że najtrudniejszy etap pandemii COVID-19 jeszcze nie nastąpił. Zrobił to, odnosząc się do zapowiedzi wielu krajów o stopniowym znoszeniu ograniczeń gospodarczych i społecznych. Podkreślił jednak, że ich złagodzenie nie jest końcem epidemii w żadnym z państw.

- Zakończenie epidemii będzie wymagało stałego wysiłku ze strony jednostek, społeczności i rządów tak, by dalej tłumić i kontrolować tego wirusa. Obostrzenia mogą pomóc sprawić, że w krajach sytuacja będzie mniej niebezpieczna, ale nie można tego zrobić w pojedynkę. Kraje muszą mieć możliwość wykrywania, izolowania, testowania i opiekowania się każdym przypadkiem, a także śledzenia każdego kontaktu - argumentował Ghebreyesus.

"Możemy zapobiec katastrofie"

Szef WHO po raz kolejny porównał pandemię koronawirusa do grypy hiszpanki, która w 1918 roku zabiła miliony ludzi.

- Ten wirus ma bardzo niebezpieczną kombinację i działa tak jak grypa z 1918 roku, która zabiła nawet 100 milionów ludzi" - wyjaśnił Ghebreyesus. - Teraz mamy jednak technologię, możemy zapobiec katastrofie, tego rodzaju kryzysowi - dodał. Szef WHO uzupełnił, że bez narodowej jedności i globalnej solidarności się to nie uda. - Zaufajcie nam. Najgorsze jest jeszcze przed nami. Uniknijmy tragedii. Jest to wirus, którego wielu ludzi wciąż nie rozumie - dodał.

Ghebreyesus bronił się także przed zarzutami Stanów Zjednoczonych, które kilka dni temu oskarżyły WHO o prochińską postawę i o liczne błędy, które jakoby przyczyniły się do wielu przypadków śmierci.

- Ostrzegaliśmy od pierwszego dnia, nie robiliśmy żadnych tajemnic i nic nie ukrywaliśmy przed Stanami Zjednoczonymi" - zapewnił Ghebreyesus.

Zdaniem prezydenta USA Donalda Trumpa niewłaściwe działania WHO i jej wiara w dane przekazywane przez władze Chin sprawiły, że koronawirus rozprzestrzenił się na cały świat. Waszyngton wstrzymał płacenie składek na organizację.