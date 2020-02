Sztorm Ciara nęka Europę Zachodnią

Najwyższy stopień zagrożenia. Alert RCB: jeśli możesz, zostań w domu - 09-02-2020 Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alert do osób przebywających na południu Polski. Bardzo groźny będzie tam wiatr. W całej Polsce obowiązują ostrzeżenia Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej przed tym zjawiskiem. Są miejsca, gdzie alarmy mają trzeci - najwyższy - stopień. Porywy mogą osiągać maksymalną prędkość do 120 kilometrów na godzinę. czytaj dalej

Do Wielkiej Brytanii w niedzielę dotarła związana z niżem Sabine burza Ciara. Wije silny wiatr i pada ulewny deszcz. Jak ostrzegają brytyjscy meteorolodzy, prędkość wiatru za sprawą Ciary może dochodzić w porywach do 145 kilometrów na godzinę. Wydano alerty pierwszego i drugiego stopnia w trójstopniowej rosnącej skali dla znacznych obszarów Anglii i Walii. Będą obowiązywać do godziny 22 w niedzielę. Jak przyznał meteorolog Alex Burkill, liczba regionów które objęto alertem drugiego stopnia, jest niezwykła i pokazuje ogromy zasięg, jaki będzie miała burza Ciara.

- Nie tylko u wybrzeży kraju prędkość wiatru osiągnie maksymalnie 128 kilometrów na godzinę, ale również w regionach położonych w głębi lądu, gdzie takie zjawisko występuje bardzo rzadko - mówił Burkill. Dodał, że takie porywy, którym towarzyszyć będą intensywne opady deszczu, spowodują spore utrudnienia. W niektórych częściach północnej Anglii i Walii spadło już 100 litrów wody na metr kwadratowy.

Linie lotnicze British Airways i Vrigin Atlantic odwołały niektóre loty z lotnisk Heathrow, Gatwick oraz London City. Przewoźnicy kolejowi zalecają mieszkańcom, by unikali podróży.

Wideo Zalania i zniszczenia związane z burzą Ciara

Niebezpiecznie też w Holandii i Francji

Skutki burzy odczuwalne są też w Holandii. Odwołano 120 lotów z portu lotniczego Amsterdam-Schiphol, jednego z największych w Europie. Holenderscy meteorolodzy wydali alarmy drugiego stopnia przed silnym wiatrem, którego prędkość w porywach może sięgać do 140 km/h.

Służby zalecają, by pozostać w domu.

Gwałtowna pogoda panuje też we Francji. W ponad 30 departamentach kraju obowiązują alerty drugiego stopnia przed silnym wiatrem. Występują utrudnienia w lotach samolotów. Moment kulminacyjny wichury prognozowany jest na niedzielny wieczór oraz poniedziałkowy poranek.

Odwołane imprezy sportowe

Z powodu burzy odwołano wcześniej kilka zaplanowanych na niedzielę meczów piłkarskich w Belgii i Holandii oraz spotkanie Borussia Moenchengladbach-FC Koeln w lidze niemieckiej. Zrezygnowano też z mającego się odbyć tego dnia konkursu Pucharu Świata w skokach narciarskich w Willingen.

Ostrzeżenia meteorologiczne we Francji

Relacja z Londynu

Na Kontakt 24 od pana Jacka dostaliśmy zdjęcie przewróconego drzewa przy stacji metra Victoria w Londynie.

- Na ulicach widać poprzewracane rowery i to drzewo. Ludzi jest mało. Chodzą w kapturach, kurtkach, ciągle pada deszcz - mówił pan Jacek.

~Jacek VOYAGE Wichura w Londynie