Sztorm Eleanor to dopiero początek. Niespokojnie na Wyspach Brytyjskich

Pierwsza burza tego roku uderzyła we wtorek w Wielką Brytanię. Porywy wiatru osiągały nawet 160 kilometrów na godzinę. Jak prognozują brytyjscy synoptycy, wyjątkowo silny wiatr ma utrzymać się do czwartku.

Na południu Wielkiej Brytanii mieszkańcy będą się zmagać z trudniejszymi warunkami, niż te które wystąpiły podczas sztormu Dylan. Uderzył on w północne regiony krajuw ostatni dzień grudniaprzynosząc wiatr o prędkości do 120 km/h.

Prognozuje się, że najsilniejszy wiatr wystąpi nad Irlandią Północną, Anglią i Walią. Wiatr będzie wiał z prędkością 80-100 km/h, z porywami nawet do 113 km/h na nieosłoniętych obszarach wybrzeża i większych wysokościach.

Jak poinformowali we wtorek synoptycy, w mniejszym stopniu wiatr dotknie Szkocję, gdzie pojawią się za to opady śniegu. Utworzą one śliską powłokę utrudniającą przemieszczanie się między wzgórzami. Ponadto w niektórych miejscach kraju spadnie do 15 cm śniegu.

Ostrzeżenia pogodowe

Met Office narodowy serwis meteorologiczny Wielkiej Brytanii, we wtorek wydał żółte ostrzeżenie przed silnymi podmuchami wiatru dla całej Anglii i Walii, a także części Szkocji, Irlandii Północnej i południowej Szkocji. Meteorolodzy ostrzegają, że warunki pogodowe mogą być niebezpieczne dla życia.

Narodowy serwis meteorologiczny ostrzega również przed, zakłóceniami w podróżowaniu i przed przerwami w dostawie prądu między godziną 18.00 we wtorek a 18.00 w środę. Na obszarach, w które sztorm uderzy z największą siłą, może dojść do uszkodzeń budynków i infrastruktury.

Oprócz silnego wiatru sztorm przyniósł intensywne opady deszczu w całej Anglii wydano około 120 ostrzeżeń przed powodziami.

"Sztormowe selfie"

- Prędkość wiatru wzrośnie w środę w miarę, jak Eleanor będzie przedostawała się przez Wielką Brytanię i Irlandię - przyznał Andy Pade, główny synoptyk brytyjskiej agencji Met Office. - będzie naprawdę wietrznie i jest bardzo prawdopodobne, że w niektórych regionach podróżowanie będzie znacznie utrudnione, a wysokie fale staną się zagrożeniem dla strefy brzegowej zachodnich i południowych regionów - przestrzegł Neil Davies, dyrektor ds. bezpieczeństwa powodziowego Agencji Środowiska.

- Nasze jednostki są już na miejscu, sprawdzają umocnienia, zbroją się przeciw ewentualnym powodziom - dodał. - Tym, którzy będą przebywali na wybrzeżu, zalecamy ostrożność, a już w szczególności na przybrzeżnych drogach i promenadach. Nie warto wystawiać się na zbędne niebezpieczeństwo tylko po to, by zrobić sobie "sztormowe selfie" - ostrzega.

Wideo Opady deszczu prognozowane na najbliższe 2 dni

Odcięci od prądu

Do wtorku do godziny 20 około 50 000 gospodarstw zostało odciętych od prądu. Według przedstawiciela zarządu dystrybucji prądu - ESB, najbardziej ucierpiały regiony Mayo, Sligo, Donegal i Leitrim.

Silne opady deszczu spowodowały, że do miast: Galway, Salthill i Oranmore wdarła się woda.

Około 19.30 zanotowano niezwykle silne porywy wiatru sięgające ponad 160 kilometrów na godzinę. Silny wiatr zmierzyły instrumenty zamieszczone na lotnisku Connaught, Swinford w północno-zachodniej Irlandii.

Około godziny 8.30 we wtorek do wybrzeży Walii dotarły wysokie fale, które przyczyniły się do lokalnych podtopień i powodzi. Alarmy powodziowe na walijskim wybrzeżu zostały wydane we wtorek i utrzymają się do środy. Kulminacja była przewidywana na godzinę 23 we wtorek.





Wysokość opadów

To nie koniec

Szacuje się, że opady wyniosą 10-20 litrów na metr kwadratowy i występować będą w całym kraju. Najsilniejszego deszczu można się spodziewać nad zachodnią częścią Irlandii, Walii i Anglii, jak również nad południowo-zachodnią Szkocją. Te obszary mogą przyjąć nawet 40 litrów na metr kwadratowy deszczu.

W nocy ze środy na czwartek kolejny sztorm przyniesie następne porcje deszczu i porywistego wiatru nad tereny Wielkiej Brytanii. Trzeci sztorm uderzy w kraj w piątek i sobotę, przynosząc bardziej nieprzewidywalną pogodę.

Ten ostatni z trzech sztormów odpowiadać będzie za ochłodzenie, eliminując tym samym dotychczasowe łagodne warunki pogodowe.