Sztorm Gloria szaleje na Półwyspie Iberyjskim

Woda sięgała pierwszego piętra. Sześć ofiar ulew w Brazylii - 21-01-2020

Nad brazylijskim stanem Espirito Santo przeszły ulewy, które doprowadziły do śmierci sześciu osób. Ulicami miast płynęły potoki wody porywając to, co napotkały na swojej drodze. Ewakuowano ponad 1600 osób. czytaj dalej