Nieustępliwe pingwiny. Spod baru zabrała je policja - 17-07-2019 Para pingwinów upodobała sobie jeden z barów sushi w Wellington, stolicy Nowej Zelandii. Zwierzęta dwukrotnie próbowały założyć pod nim gniazdo, ale służby za każdym razem je wywoziły. Niewykluczone jednak, że ptaki jeszcze tam wrócą. czytaj dalej

Kwitnienie epifyllum ostropłatkowego (Epiphyllum oxypetalum) zarejestrowano w chińskim mieście Hai'an we wschodniej części kraju. Ten proces zaczyna się po zachodzie słońca, a kończy tuż przed świtem. Dlatego epifyllum ostropłatkowe nazywa się Królową Jednej Nocy.

W poniedziałek około godziny 19 czasu lokalnego zaczęły pojawiać się pierwsze oznaki kwitnienia - pąki stopniowo nabrzmiewały, aż wreszcie całkowicie się otworzyły. Około godziny 23 wszystkie 53 kwiaty można było podziwiać w całej okazałości, a powietrze wokół wypełnił przyjemny, lekko waniliowy zapach.

Krótka chwała

Epifyllum ostropłatkowe należy do rodziny kaktusów i jest epifitem. Terminem tym określa się rośliny, które do wzrostu potrzebują innego gatunku, ale na nim nie pasożytują. Epifyllum kwitnie od późnej wiosny do późnego lata. W Chinach kwiat znany jest pod nazwą tán huā i ma swoje miejsce w słowniku frazeologicznym. W chengyu, czyli przysłowiu składającym się z czterech znaków, mianem tán huā yī xiàn określa się kogoś, kto odnosi spektakularny, lecz krótkotrwały sukces. Jest to odniesienie do efektownego, ale krótkiego kwitnienia Epiphyllum oxypetalum.