Brytyjscy naukowcy po żmudnych badaniach wskazali, skąd się wzięły tworzące krąg kamienie Stonehenge.

- To naprawdę ekscytujące, że mamy odpowiedź na pytanie, które nurtowało archeologów od 400 lat - powiedziała Susan Greaney, archeolog.

Pochodzenie sarsenów

Pochodzenie sarsenów, czyli głazów piaskowcowych ustalono na podstawie próbki kamiennego rdzenia. Odłamek pozyskano w trakcie prac konserwatorskich w 1958 roku. Fragment latami był w rękach jednego z konserwatorów, ale rok temu mężczyzna oddał go badaczom. Ci od razu wzięli go pod lupę. Najpierw jego skład chemiczny porównano ze składem głazów, potem z możliwymi, pierwotnymi lokalizacjami skał. Kawałek kamienia pasował do 50 sarsenów, a one wszystkie do lasu West Woods w Wielkiej Brytanii.

- Praca, którą wykonaliśmy, była dość prosta, bo można ją porównać do pobrania odcisków palców. Ustaliliśmy geochemię kamieni ze Stonehenge poprzez zbadanie znajdujących się na nich mikroelementów - opowiadał profesor Timothy Darvill, archeolog z Uniwersytetu w Bournemouth na południu Wielkiej Brytanii.

Budowa kręgu zaczęła się około 2500 lat przed naszą erą, skończyła tysiąc lat później. Większość kamieni mierzy około czterech metrów wysokości i waży 20 ton, choć są jeszcze masywniejsze okazy. West Woods, prawdopodobne miejsce pochodzenia sarsenów, leży około 30 kilometrów od Stonehenge. To, w jaki sposób w epoce kamienia transportowano głazy tej wielkości jest pytaniem, nad którym głowią się badacze.

- Wydobycie spod ziemi jednego sarsenu, ułożenie go najprawdopodobniej na drewnianych saniach, przeciągnięcie przed doliny, wzgórza, zbocza i torfowiska była ogromnym wyzwaniem, a w to miejsce trafiło 80 sarsenów. To był potężny projekt - mówiła Susan Greaney.

Kto zbudował Stonehenge

Ludzie ciekawi również pochodzenie i przeznaczenie budowli. W najbardziej powszechnej opinii wznieśli ją mieszkańcy obecnego półwyspu iberyjskiego, jako kompleks religijnego kultu, ale to tylko jedna z hipotez.

- W XIX wieku rozpoczęto badania archeologiczne, które nie mają końca. Stonehenge dla każdej generacji archeologów brytyjskich odkrywa nowe znaczenie. Jest takie powiedzenie, że każda generacja archeologów ma swój Stonehenge - mówił doktor habilitowany Stanisław Iwaniszewski, archeolog z Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie.

Stonehenge to jeden z najsłynniejszy megalit na świecie. Co roku w przesilenie letnie gromadzą się w tym miejscu setki osób, które chcą poczuj jego mistyczną atmosferę.

