Meteoryt, satelita czy kosmici?

Tajemnicza smuga światła pojawiła się około godziny 17.35 czasu lokalnego w środę. Zjawisko wprawiło w konsternację rzeszę internautów, którzy dzielili się w mediach społecznościowych swoimi obserwacjami.

Pojawiały się różne spekulacje co do pochodzenia zjawiska. Spekulowano między innymi, że to meteor lub ślad, jaki zostawił statek kosmiczny lub satelita, który miał zostać wystrzelony w środę po południu z bazy Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych Vandenberg w Kalifornii. Okazało się jednak, że start satelity został odwołany. California Highway Patrol, czyli policja stanowa nadzorująca drogi, krótko po godzinie 17.30 otrzymała wezwanie, że możliwe, że w Fall River Mills, około 100 kilometrów na północ od Sacramento, na ziemię spadł samolot. Wypadek nie został jednak potwierdzony.

Obiekt zmierzał w kierunku Ziemi

Amerykańska Narodowa Służba Pogodowa (NWS) również nie była w stanie wyjaśnić, czym było świetliste pasmo. Na Twitterze zasugerowano, że mógł to być meteor.

Meteorolog NWS Scott Caroll skomentował, że zdjęcia i filmy dowodzą, że obiekt zmierzał w kierunku Ziemi. Podkreślił jednak, że jeśli był to meteor, ciężko stwierdzić, czy spadł na ziemię, czy też rozpadł się w atmosferze. Inni zastanawiali się, czy tajemniczą smugę mogły nakreślić szczątki satelity, za kręty wzór odpowiadałby wiatr.

Rozwiązanie zagadki

Ostatecznie tajemnicę wyjaśnił dopiero komunikat Obserwatorium Licka Uniwersytetu Kalifornijskiego. Badacze napisali, że tajemniczy obiekt był meteorem.

"Jasny meteor był widoczny na niebie nad rejonem Bay Area tuż po zachodzie słońca. Pozostawił jasny ślad, który był widoczny przez wiele minut na zachodnim niebie" - napisali na profilu na Facebooku.

Anyone else see this interesting cloud feature? We saw it here at the office. #cawx pic.twitter.com/nc8xdZ5jj4 — NWS Bay Area (@NWSBayArea) 20 grudnia 2018







Ummm what was that explosion, #Sacramento ? #rocket #meteor #ufo pic.twitter.com/y3R8dgBknx — Janae Tanti (@janaetanti) 20 grudnia 2018



I was taking my evening walk when what to my unknowing eyes should appear? The launch of the #Vandenberg #DeltaIVHeavy rocket What is the purpose of this #topsecret #rocket? How about spending the $$ on the #GreenNewDeal instead? After all #Climatechangeisreal ! pic.twitter.com/GWlJRrXonu — Emily Rose (@EmilyRose2468) 20 grudnia 2018



Elon Musk at it again? Near the BayArea? #SpaceX #UFO #UnidentifiedFlyingObject #Rocket pic.twitter.com/Ymtq56XjSg — Amir Jaffer (@amirjaffer) 20 grudnia 2018



If the launch in California was delayed until Thursday, what did we see make this. #launch #Rocket #spaceX #rocketlaunchbot pic.twitter.com/z4F0ROt1KK — Marvin (@funtime7777) 20 grudnia 2018







Rocket launch today at Vandenberg got scrubbed. However the contrail in the sky looks suspiciously like something went up! Somebody left keys in ignition? #space #rocket pic.twitter.com/ZEwcXPPtQ4 — rich notarianni (@richnota) 20 grudnia 2018







I've didn't know wtf this was, but I've been told it was a rocket launch. #Rocket #eastbay pic.twitter.com/W7B7ie15ie — Miriam (@miriamcelia33) 20 grudnia 2018