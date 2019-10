Tajfun Hagibis sieje zniszczenie w Japonii. Towarzyszyła mu trąba powietrzna

"Nie czekajcie, ewakuujcie się". Kalifornia płonie, jedna osoba zginęła - 11-10-2019 W okolicach Los Angeles wybuchły potężne pożary. Ewakuowano około 100 tysięcy ludzi, a strażacy ostrzegają, że sytuacja jest dynamiczna. Zginęła jedna osoba, ogień zniszczył co najmniej 25 budynków. czytaj dalej

Tajfun Hagibis, co oznacza "prędkość", dotarł do japońskiej wyspy Honsiu w sobotę wieczorem czasu lokalnego. Wzbierają rzeki, co może zagrażać zalaniem niżej położonych części Tokio. Żywioł znajduje się nad lądem, powoli słabnie i z prędkością 45 kilometrów na godzinę kieruje się na północny wschód.

Według informacji telewizji NHK World w mieście Tomioka na terenie prefektury Gunma po lawinie błotnej zawaliły się dwa domy. Odnaleziono jednego mężczyznę, który zaraz później zmarł. Służby poszukują sześciu osób, które zaginęły.

Wcześniej informowano o około 40-letnim mężczyźnie, który zginął w sobotę rano czasu lokalnego w przewróconym samochodzie w prefekturze Chiba na wschód od Tokio.

Najsilniejszy od ponad 60 lat

Zdaniem władz Hagibis może być najsilniejszym tajfunem, jaki dotarł do Tokio od 1958 roku. W miejscowości Hakone odnotowano rekordową sumę opadów - w ciągu 24 godzin spadło tam 940 litrów wody na metr kwadratowy.

Śgodzirednia prędkość wiatru osiąga 130 kilometrów na nę, ale porywy momentami wieją z prędkością dochodzącą do 185 km/h. Nad miastem Ichihara w prefekturze Chiba przeszła trąba powietrzna. Ranne zostały cztery osoby. Wiatr zerwał tam dachy z kilku domów.

Japońska Agencja Meteorologiczna (JMA) wydała ostrzeżenia dla 12 prefektur, w tym dla Tokio.

Jak podała telewizja NHK World, ponad 370 tysięcy mieszkańców nie ma prądu.

NHK przekazała, że władze lokalne wydały zalecenia ewakuacji dla obszarów szczególnie zagrożonych powodziami i osuwiskami w najbardziej zaludnionym regionie Tokio. Łącznie nakazano ewakuację 800 tysięcy gospodarstw domowych. Agencja Reutera informuje, że ewakuacja dotyczy około sześciu milionów osób.

Ostrzeżenia meteorologiczne dla Japonii (Japan Meteorological Agency)

Anulowane loty, pozamykane fabryki

Niepokojące prognozy

Przed nadejściem Hagibisa zamknięto sklepy, fabryki i metro. Japońscy organizatorzy Grand Prix Formuły 1 odwołali wszystkie sesje treningowe i kwalifikacyjne zaplanowane na sobotę. Dwa mecze Pucharu Świata w Rugby, które miały być rozegrane w sobotę, również zostały odwołane.Japońskie linie lotnicze anulowały ponad 1600 lotów. Międzynarodowe lotnisko Narita pod Tokio przestało przyjmować loty od godz. 11 czasu lokalnego (godz. 4 w Polsce) w związku z zawieszeniem ruchu kolejowego z innymi miastami.

Meteorolodzy przewidują, że Hagibis może być najsilniejszym tajfunem, jaki nawiedził Japonię od 1958 roku - wówczas wskutek przejścia potężnego tajfunu Ida zginęło ponad tysiąc osób.