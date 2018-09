Tajfun Mangkhut sieje zniszczenie na Filipinach

Tajfun Mangkhut ma czwartą, czyli prawie najwyższą, kategorię. Potężny wiatr, a także intensywne opady, doprowadziły do poważnych zniszczeń.

Jak podaje Filipińska Agencja Atmosferyczna, Geofizyczna i Astronomiczna, tajfun Mangkhut uderzył w północny wschód największej filipińskiej wyspy - Luzon - w sobotę o godzinie 1.40 lokalnego czasu (w Polsce była to godzina 19.40 w piątek).

Mangkhut, który w chwili uderzenia był potworem, trochę zwolnił i utracił status supertajfunu (tak nazywa się tajfun, który ma najwyższą kategorię w pięciostopniowej rosnącej skali Saffira-Simpsona), ale wciąż jest potężny. Amerykańskie Centrum Ostrzegania przed Tajfunami z siedzibą na Hawajach klasyfikuje Mangkhuta jako huragan czwartej kategorii.

Tajfun niesie ze sobą wiatr o średniej prędkości 170 kilometrów na godzinę, a w porywach wieje nawet do 215 km/h. Nie ma informacji o ofiarach śmiertelnych.

Zniszczone lotnisko

W prowincji Cagayan silny wiatr zmiótł z powierzchni ziemi wiele budynków, zrywał dachy i wyrzucał w powietrze gruz. Awarii uległy linie energetyczne, z wieloma częściami wyspy Luzon nie ma kontaktu. Uszkodzone zostało również lotnisko w mieście Tuguegarao, które jest ważnym węzłem komunikacyjnym. To może utrudnić dotarcie pomocy humanitarnej na wyspę. Filipiński Czerwony Krzyż poinformował, że w Tuguegarao woda zalała ulice i domy. W wielu miejscach brakuje prądu. Jak powiedział gubernator Cagayan Manuel Maamba, służby ratunkowe usuwają zniszczenia.

Ilang mga puno at outpost natumba na at nakahambalang sa kalsada sa Tuguegarao City dahil sa malakas na hangin at ulan dulot ng Bagyong Ompong pic.twitter.com/1OfXVRMpdW — Raya Capulong (@RayaCapulong) 14 września 2018

Prognozowana trasa przejścia tajfunu Mangkhut (PAGASA)

Chiny na ścieżce

Według hongkońskiego obserwatorium meteorologicznego Mangkhut uderzy w poniedziałek w Chiny kontynentalne między Hongkongiem a tropikalną chińską wyspą-prowincją Hajnan. Hongkoński minister bezpieczeństwa John Lee ostrzegł mieszkańców, by przygotowali się na sztorm o "nadzwyczajnej prędkości, skali i intensywności". W planach jest ewakuacja około dwóch tysięcy osób mieszkających w zagrożonej powodziami okolicy wyspy Tai O.

Na nadejście tajfunu szykują się również południowe prowincje Chin kontynentalnych: Guangdong i Kuangsi - poinformowała chińska agencja meteorologiczna. W Guangdongu zbudowano ponad 3,7 tysiąca schronów, a ponad 100 tysięcy mieszkańców i turystów ewakuowano w bezpieczne miejsca lub odesłano do domów. Ponad 36 tysięcy łodzi rybackich wezwano do portów.

W związku z tajfunem odwołano również przejazdy szybkich pociągów pomiędzy Guangdongiem a sąsiednią prowincją Hunan, jak również pomiędzy miastami Kanton i Shenzhen a Hongkongiem.

Mangkhut (co po tajsku oznacza – owoc mangostanu) to 15. tajfun nawiedzający w tym roku Filipiny, gdzie znany jest pod nazwą Ompong.