Tajfun Tapa w Japonii. Dwie osoby nie żyją

"Najsilniejsze trzęsienie ziemi w ostatnich 20-30 latach". Wzrósł bilans rannych w Albanii - 22-09-2019 Do 108 osób wzrosła liczba rannych sobotniego trzęsienia ziemi w Albanii i towarzyszących mu wstrząsów wtórnych - poinformowało ministerstwo zdrowia. Poprzednio informowano o 68 lekko rannych osobach. czytaj dalej

Według japońskich mediów co najmniej dwie osoby zginęły po przejściu tajfunu Tapa, który rozszalał się nad Japonią. Ofiarami śmiertelnymi tajfunu byli 60-letni mężczyzna i kobieta o nieustalonym wieku - zginęli w sobotę w prefekturze Miyazaki, znajdującej się na wyspie Kiusiu. Podaje się, że 19 osób zostało rannych.

Obecnie tajfun znajduje się około 175 kilometrów na południowy zachód od miasta Sasebo w prefekturze Nagasaki. Według prognoz Japońskiej Agencji Meteorologicznej (JMA) tajfun Tapa przesunie się nad grupę wysp Cuszima położonych pośrodku Cieśniny Koreańskiej. Tapa ma wtedy osiągnąć prędkość 162 kilometrów na godzinę.

Szacuje się, że od godziny 18 w sobotę do godziny 18 w niedzielę suma opadów sięgnie do 400 litrów deszczu na metr kwadratowy na południu i do 300 l/mkw. na północy wyspy Kiusiu.

Prognozowana trasa tajfunu Tapa (jma.go.jp)

Komplikacje

Tapa już w sobotę częściowo pustoszył wyspę Kiusiu, która jest jedną z czterech głównych wysp Japonii obok Honsiu, Sikoku i Hokkaido. Ponad 40 tysięcy domów w tej prefekturze Miyazaki jest pozbawionych prądu. Nie działa komunikacja. Odwołano wszystkie rejsy lotnicze do i z Okinawy.

Przybliżanie się Tapy do wyspy Kiusiu również pociągnęło za sobą konieczność odwołania części rejsów obsługiwanych w tamtejszych portach lotniczych. Regionalna kolej zapewniająca połączenia międzymiastowe na tej wyspie i połączenia promowe z Koreą, zawiesiła kursowanie części pociągów i promów.

Wideo Prognozowana trasa tajfunu Tapa (Ventusky.com)

Sezon na tajfuny

Tapa jest siedemnastym tajfunem, który powstał nad Pacyfikiem i uderzył w tym roku w Japonię.

Na początku września co najmniej trzy osoby zginęły, a 40 zostało rannych z powodu tajfunu Faxai, który uderzył między innymi w aglomeracje Tokio. Wystąpiły wtedy zakłócenia komunikacyjne, wstrzymano wiele pociągów i odwołano ponad 170 lotów.