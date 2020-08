Tajne życie społeczne rekinów. "Są niesamowitymi zwierzętami"

Huk i krzyki. Nagrała uderzenie pioruna - 13-08-2020 Gwałtowne burze przeszły w środę nad Walią, a strażacy mieli pełne ręce roboty. Mieszkanka Gwersyllt uchwyciła na filmie moment uderzenia pioruna. czytaj dalej

Tryb życia rekina rafowego

Naukowcy oparli swoje wyniki badań na obserwacji(łac. Carcharhinus amblyrhynchos) należących do rodziny żarłaczowatych (. Rejestrowali życie i zachowania społeczne 41 przedstawicieli tego gatunku występujących wokół atolu Palmyra, około 1600 kilometrów na południowy zachód od Hawajów. Do badań wykorzystali nadajniki akustyczne do ich śledzenia oraz aparaty fotograficzne i kamery. Jak się okazało, rekiny te są dalekie od bycia samotnymi stworzeniami, bowiem tworzyły społeczność, która pozostawała dość stabilna w czasie. Niektóre z osobników pozostawały razem nawet przez cztery lata w czasie prowadzenia badań.

Badacze dokumentowali codzienny tryb życia rekinów rafowych. Poranki spędzały w tej samej części rafy w grupach liczących blisko 20 osobników, w ciągu dnia i w nocy rozpraszały się, aby następnego ranka ponownie się zebrać. - Rekiny są niesamowitymi zwierzętami i nadal są dość słabo rozumiane - powiedział Yannis Papastamatiou, biolog morski z Uniwersytetu na Florydzie (Florida International University), główny autor badań. Zostały one opublikowane w tym tygodniu w czasopiśmie "Proceedings of the Royal Society".

- Lubię mówić o ich "tajnym życiu społecznym" nie dlatego, że chcą, aby było ono tajne, ale dlatego, że dopiero niedawno opracowaliśmy narzędzia, dzięki którym możemy zobaczyć i zrozumieć ich życie społeczne - dodał. - Nie wszystkie rekiny są towarzyskie, niektóre prawdopodobnie prowadzą samotny tryb życia - podkreślił biolog.

Rekin szary rafowy (łac. Carcharhinus amblyrhynchos) jest średniej wielkości rekinem, który osiąga do dwóch metrów długości. Badacze podejrzewają, że spędzają razem czas, aby pomóc sobie nawzajem w znalezieniu ofiary przez różne osobniki. - Od pewnego czasu wiemy, że rekiny są zdolne do rozpoznawania poszczególnych "kolegów" z grupy i mają preferencje społeczne - tłumaczył David Jacoby, biolog morski z Instytutu Zoologii w Londynie, współautor badań.