Temperatura groźna dla życia

W Danshuii, dzielnicy miasta Nowe Tajpej na Tajwanie, we wtorek rano zanotowano temperaturę 8,8 stopni Celsjusza. Z kolei w sobotę rano wtermometry wskazały 4,7 st. C. Jest to najniższa temperatura, jaką odnotowano na obszarach nizinnych w ciągu tej zimy. Przyczyniły się do tego deszcze, które pojawiły się nad północnym obszarem wyspy. Wystąpiły one w miniony poniedziałek i wtorek.

Dla Tajwanu, gdzie średnie temperatury zimą wynoszą 15-20 st. C, wartość poniżej 9 st. C to bardzo mało. Dodatkowo opady deszczu spotęgowały to odczucie chłodu. Mieszkańcy nie byli przygotowani na takie zimno. Jak podaje Taiwan News, zanotowano przynajmniej 54 zgony, do których przyczynił się chłód.

Większość osób, które poniosły śmierć, zamieszkiwała miasto Taizhong zlokalizowane w centrum Tajwanu. Byli to głównie ludzie w podeszłym wieku. Kiedy przyszła pierwsza fala zimna, starsze osoby z chorobami serca znajdowały się w grupie podwyższonego ryzyka wystąpienia udaru.

Śmierć z powodu zimna

W samym Tajpej zgłoszono 12 zgonów. W Nowym Tajpej liczba ta wyniosła 10.

Śmiertelne przypadki zanotowano także w Taoyuan, Xinzhu, Miaoli. Średnia wieku trzech osób, które tam zmarły, wynosi 76 lat. Na terenach Yunlin i Jiayi niska temperatura odebrała życie siedmiu osobom, a kolejne cztery zmarły w mieście Zhanghua. Nawet na cieplejszych, południowych obszarach Tajwanu, w Pingtung, przed własnym domem znaleziono martwego 61-latka.

Synoptycy zapowiadają, że ocieplenie przyjdzie w ciągu najbliższych dni.