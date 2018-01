"Tak zimno nie było od stu lat". Zmarznięci Amerykanie wykupują piecyki

Dziesiątki tysięcy osób bez prądu, nieczynne lotniska, odwoływane loty, zamknięte autostrady, a nawet sklepy ogołocone z piecyków i drożejący sok pomarańczowy. To niektóre skutki ataku zimy na Stany Zjednoczone. Śnieżyce i mróz pojawiają się nawet w regionach, gdzie takiej pogody nie widziano od dziesięcioleci.

Intensywne opady śniegu i temperatura sięgająca nawet -40 stopni Celsjusza - to codzienność mieszkańców wielu regionów USA od końca grudnia.

58 milionów ludzi jest bezpośrednio zagrożonych działaniem arktycznych mrozów i ogromnych opadów śniegu - mówił w piątek rano na antenie TVN24 korespondent Jan Pachlowski. Jak dodał, na niektórych obszarach, między innymi w Dakocie Północnej, Minnesocie i Iowa, tak zimno nie było od stu lat.

Ostrzeżenia przed zamieciami śnieżnymi obowiązują w większości stanów wschodniego wybrzeża - od Karoliny Północnej po Maine. Amerykańska Narodowa Służba Pogodowa (National Weather Service, NWS) podała, że porywy wiatru dochodziły tam do 113 kilometrów na godzinę. Doprowadziło to do zerwania wielu linii energetycznych.

Prawie 80 tysięcy domów oraz firm na wschodnim wybrzeżu zostało pozbawionych prądu.

Zimowo na Florydzie

Po raz pierwszy od prawie 30 lat śnieg spadł na Florydzie, statystycznie najcieplejszym stanie USA, gdzie średnia temperatura w ciągu przekracza 20 stopni Celsjusza. Ostatni atak zimy miał tam miejsce w 1989 roku.

Władze stanowe wydały ostrzeżenia przed niską temperaturą. Od kilku dni w sklepach Florydy brakuje piecyków. Ze względu na to, że w większości domów nie ma ogrzewania, otworzono specjalne schroniska, przyjmujące zmarzniętych ludzi.

Media apelują do mieszkańców o przeniesienie z ogrodów do domów nieodpornych na niską temperaturę roślin tropikalnych. Z zimna cierpią również zwierzęta w ogrodach zoologicznych, szczególnie gady. W niektórych klatkach ustawiono piecyki.

Temperatura negatywnie wpływa na uprawy cytrusów. Może to wpłynąć na wzrost cen wielu produktów, np. soku pomarańczowego.

- Jak rozmawiam z sąsiadami, to jak jest 1, 2 czy 3 stopnie to oni po prostu nie wychodzą z domu - opowiadał Pachlowski z Florydy.

Temperatura w USA (NOAA)

Z pizzą na piechotę

Zima nie jest niczym nadzwyczajnym w regionach położonych bardziej na północ, ale nawet nowojorczycy czy bostończycy przyznają, że ten atak zimy jest szczególnie dotkliwy i długotrwały.

- Myślałem, że dziś ulice na Manhatanie będą odśnieżone, jednak nie są - powiedział reporterowi agencji Reutera 28-letni Valentine Wiliams, który na co dzień swym elektrycznym skuterem dostarcza jedzenie w Nowym Jorku. Teraz musi to robić na piechotę, więc spóźnia się do klientów. Ci jednak - jak mówił mężczyzna - nie narzekają. - Dziwią się, że w ogóle docieram - dodał.

Jak podał Departament Obrony, do usuwania skutków nawałnic zaangażowano 500 żołnierzy gwardii narodowej, w tym 200 na terenie stanu Nowy Jork.

Z powodu trudnych warunków atmosferycznych zamknięto nowojorskie lotniska.

30 centymetrów śniegu w Bostonie

W okolicach Bostonu spadło około 30 cm śniegu. Narodowa Służba Pogodowa prognozuje, że opady na razie nie ustaną. Na ulice miasta i autostrady wysłano pługi śnieżne i solarki. Jak powiedział burmistrz miasta Marty Walsh, także szkoły w regionie w tym tygodniu pozostają zamknięte.

Dużo śniegu napadało również w niektórych częściach New Jersey. Pokrywa śnieżna wynosi tam około 45 cm.

- Przyczyną takiej pogody w Stanach Zjednoczonych jest tak zwany wir polarny, czyli taki wielki niż, znajdujący się w troposferze na wysokości pięciu kilometrów i więcej - informował prezenter pogody TVN Meteo Tomasz Wasilewski.

- Zgodnie z cyrkulacją, która tworzy się wokół takiego ośrodka ciśnienia, zsunęło się tu z północy bardzo zimne, mroźne powietrze, które dotarło aż na Florydę. Najpierw objęło Kanadę, potem prawie całe Stany. Dotarło do Zatoki Meksykańskiej. Nawet tam dwie noce temu był mróz do minus trzech stopni Celsjusza - relacjonował Wasilewski. Zimne powietrze dotarło z Arktyki. Cały układ przesunął się na południe. Właśnie stąd tak ogromne mrozy, miejscami sięgające -40 stopni Celsjusza.

Wir polarny na zdjęciu satelitarnym

Pogoda przyczyniła się do śmierci co najmniej 14 osób, w tym czterech w Północnej Karolinie z wypadków samochodowych oraz trzech ofiar wychłodzenia w Teksasie - podała agencja Reutera.