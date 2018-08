Takich pożarów jeszcze nigdy w Kalifornii nie było. "Jest cholernie gorąco i sucho"

Temperatura nieznacznie spada, ryzyko pożarowe rośnie. Portugalia płonie - 05-08-2018 Od kilku dni temperatura na Półwyspie Iberyjskim przekracza 40 stopni Celsjusza. Taki upał sprzyja rozwojowi pożarów, które trawią południe Portugalii i niektóre regiony Hiszpanii. Do walki z ogniem ruszyły setki portugalskich strażaków. czytaj dalej

Dwa ogniska pożarów na północy Kalifornii, podsycane przez wysoką temperaturę powietrza, silny wiatr i wysuszoną roślinność, przybrały rozmiary nienotowane w historii stanu - poinformowały władze.

Ogniska, odległe od siebie o kilka kilometrów, połączyły się i otrzymały wspólną nazwę od pobliskiego parku narodowego Mendocino Complex. Strawiły już rekordowy obszar prawie 115 tysięcy hektarów.

Kolejne dni walki z ogniem

Strażacy szacują, że opanowanie pożaru może zająć im jeszcze ponad tydzień.

Skwar, pożary i susza. Trzy ofiary śmiertelne fali upałów w Europie - 04-08-2018 Większość Europy zmaga się z falą upałów oraz pożarami. Płoną między innymi Hiszpania i Portugalia. Na Półwyspie Iberyjskim temperatura zbliża się do rekordu całego Starego Kontynentu. Odnotowano już 45 stopni, czyli zaledwie trzy kreski mniej, niż wynosi najwyższy w historii pomiar.

- Niestety, jest cholernie gorąco i sucho i tak pewnie pozostanie - mówił w poniedziałek meteorolog z amerykańskiej Narodowej Służby Pogodowej (NWS) Brian Hurley. Dla niektórych rejonów środkowej i północnej Kalifornii prognozuje się w tych dniach temperaturę w okolicach 43 stopni Celsjusza i silne porywy wiatru, podsycające ognień.

Mendochino Complex Fire zniszczył do poniedziałku 75 domów i zmusił do ewakuacji tysiące ludzi. Mimo wysiłków strażaków pożar zdołano do tej pory opanować tylko w 30 procentach.

Stan klęski żywiołowej

Mendochino Complex Fire to jeden z siedemnastu dużych pożarów, które szaleją w Kalifornii. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump ogłosił w związku z nimi w niedzielę stan klęski żywiołowej. Zarządził udostępnienie środków federalnych w ramach pomocy w naprawianiu zniszczeń.

"Pożary w Kalifornii się rozprzestrzeniają i stają się coraz groźniejsze przez nieodpowiednie przepisy dotyczące środowiska, które nie pozwalają na prawidłowe wykorzystanie ogromnej ilości łatwo dostępnej wody" - ocenił Trump na Twitterze.



California wildfires are being magnified & made so much worse by the bad environmental laws which aren’t allowing massive amounts of readily available water to be properly utilized. It is being diverted into the Pacific Ocean. Must also tree clear to stop fire from spreading! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 6, 2018



Rzecznik kalifornijskiego Departamentu Leśnictwa i Ochrony Przeciwpożarowej Scott McLean odmówił agencji Reutera skomentowania słów Trumpa. Zapewnił tylko, że strażakom nie brakuje wody, by walczyć z płomieniami.

Siedem ofiar Carr Fire

Poinformował, że z pożarami w całej Kalifornii walczy ponad 14 tysięcy strażaków. Dodał, że jeszcze niedawno mniejsza liczba strażaków wystarczała, by gasić pożary łącznie w Kalifornii, Oregonie i stanie Waszyngton.

Siedem ofiar śmiertelnych spowodował inny kalifornijski pożar, utrzymujący się od prawie dwóch tygodni Carr Fire. W niedzielę firma energetyczna PG&E doniosła, że dzień wcześniej zginął jej 21-letni monter. Jego samochód uległ wypadkowi podczas pracy w trudnym terenie hrabstwa Shasta. Wśród pozostałych zabitych są babcia i jej dwoje wnucząt.

Carr Fire szaleje na północ od Sacramento, w regionie Shasta-Trinity. Objął już 65 tysięcy hektarów ziemi. Uznaje się go za dwunasty co do wielkości pożar w stanie. Do poniedziałku strażacy opanowali go w 45 procentach i umożliwili powrót do domów niektórym ewakuowanym.