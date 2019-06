Takiego śniegu nie widzieli od lat. "Szalony poranek!"

Kajakiem przez miasto. Ulewy i burze nękają Bułgarię - 04-06-2019 Setki ewakuowanych, zalane drogi i ulice, ludzie uwięzieni w samochodach, zniszczone uprawy, pacjenci przenoszeni z podtopionych szpitali. To niektóre skutki gwałtownej pogody, jaka od kilku dni nawiedza Bułgarię. czytaj dalej

Drogi, parkingi, podwórka, stacje kolejowe - wszystko pokryte warstwą śniegu. Taki widok w stanie Queensland australijskie rządowe Biuro Meteorologiczne (BOM) określiło jako "rzadki". Podobne opady zdarzyły się tam po raz ostatni w 2015 roku.

Śnieg w strefie subtropikalnej

Meteorolog Lachlan Stone z BOM wyjaśnił w rozmowie z BBC, że opady śniegu do Queensland przywiodła fala zimnego powietrza z południa. Taka pogoda w stanie położonym w obrębie stref klimatycznych: subtropikalnej i tropikalnej, to zdarzenie niecodzienne, choć nie niemożliwe.

- W południowej (subtropikalnej - red.) części stanu, a także w Nowej Południowej Walii, na górzystych oraz wyżej położonych terenach, potrafi zrobić się dość zimno - przyznał Stone.

Na całym peronie śnieg

Zdjęcia i filmy dokumentujące niecodzienne zjawisko pogodowe pojawiły się w mediach społecznościowych.

Na filmie poklatkowym opublikowanym przez australijskie koleje widać, jak na jednym z peronów przybywa śniegu.

Wideo W Queensland spadł śnieg



4cm to 5cm cover in my yard in Blackheath now, as of 6:10 am, measured in half a dozen spots. Snow depths vary even over fairly short distances, just like showers of rain do. pic.twitter.com/ciPxfrLBs3 — Blackheath Weather (@BlackheathWx) 3 czerwca 2019

W regionie Gór Błękitnych spadło prawie pięć centymetrów śniegu. Kierowcy napotkali na utrudnienia na drogach. "Szalony poranek!" - napisała jedna z internautek.





Mad morning commute from the blue mountains for me! #sydneyweather pic.twitter.com/JrROGDNZKN — Kirsty Kitto (@KirstyKitto) 3 czerwca 2019

Dla wielu maluchów był to pierwszy śnieg w ich życiu.



ADORABLE: The moment a little Queensland boy sees snow for the first time! For the latest weather details: https://t.co/yJ8iYNFgiU #9News pic.twitter.com/tuu7gmW7wl — Nine News Queensland (@9NewsQueensland) June 4, 2019





Nie tylko śnieg

Kalendarzowa zima w Australii zaczyna się z początkiem czerwca i trwa trzy miesiące.

Według prognoz, nie tylko śnieg może dokuczyć mieszkańcom. Alerty przed groźną pogodą wydano dla liczącego prawie tysiąc kilometrów obszaru wzdłuż wschodniego wybrzeża, w tym dla Sydney. Głównym zagrożeniem mogą być intensywne opady deszczu oraz silne porywy wiatru. U wybrzeży Nowej Południowej Walii jego prędkość może osiągać 90 kilometrów na godzinę. W Porcie Jackson położonym w okolicach Sydney wstrzymano kursowanie promów.