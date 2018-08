Taniec błyskawic. Burze były tak samo piękne, jak niszczycielskie

Jak grom z jasnego nieba. Co wiemy o piorunach - 02-08-2018 Wyładowania atmosferyczne dzielą się na dwie grupy - dodatnie i ujemne. Te dodatnie są dużo bardziej groźne. Mogą uderzyć w znacznej odległości od centrum burzowego. Na dodatek zdarza się to przy pogodnej aurze. czytaj dalej

Taniec zniszczenia

Burze przeszły nad południowymi regionami stanu Nevada w sobotę. Błyskawice nad niebem w Las Vegas przecinały niebo i dały tam prawdziwy spektakl.

Poza świetlnym widowiskiem, które podziwiało wielu mieszkańców, pogoda pokazała niebezpieczne oblicze. Nawałnicy towarzyszyły silne porywy wiatru. Jak podały lokalne media, w kilku miejscach powalone zostały drzewa i słupy energetyczne. 35 tysięcy mieszkańców w niedzielę rano było pozbawionych prądu.

Nad Las Vegas przeszła też burza piaskowa. W jednym z hrabstw wydano ostrzeżenie przed powodziami błyskawicznymi.

Prędkość wiatru dochodziła w niektórych miejscach do 114 kilometrów na godzinę. W trakcie burzy niektóre z piorunów uderzyły w ziemię, co doprowadziło do dwóch pożarów: w okolicy Maryland Parkland i St. Louis Avenue.