"Tatusiu! Znalazłam miecz". Wyłowiła z jeziora broń sprzed epoki wikingów

W pierwszej chwili pomyślała, że to patyk. Kiedy go wyciągnęła z wody, okazał się zardzewiałym mieczem. Naukowcy szacują jego wiek na około 1500 lat.

Dwie perspektywy

Szwecję w tym roku nawiedziła susza, przez którą obniżył się poziom wody w jeziorze Vidöstern. Z tego powodu rodzina Vaneceków umieszczała na wodzie boje, które miały ostrzec łodzie przed niebezpiecznie niskim stanem wody.

- Poprosiłem Sagę o przyniesienie boi, ale ona się nie spieszyła, jak to dziecko, bawiąc się w wodzie - wspomina lipcowy dzień cytowany przez portal The Local Andy Vanecek. - Zacząłem się niecierpliwić, bo zaczynał się finał mundialu - dodał.

Trochę inaczej widziała to Saga, córka Andy'ego. - Byłam w wodzie i rzucałam patykami, kamieniami i innymi rzeczami, żeby zobaczyć, jak daleko polecą. Później znalazłam jakiś patyk - relacjonowała w rozmowie z portalem The Local.

- Podniosłam go i chciałam rzucić do wody, ale miał rączkę i zauważyłam, że jest na końcu trochę spiczasty, a cały jest zardzewiały. Podniosłam go i zawołałam: "Tatusiu! Znalazłam miecz". Kiedy zobaczył, że jest zgięty i zardzewiały, przybiegł i zabrał mi go - opowiadała ośmiolatka.

Mężczyzna w pierwszej chwili pomyślał, że to może jakaś współczesna zabawka. Kiedy jednak porozmawiał o tym z kolegą, który interesuje się historią i archeologią, zgłosił się do odpowiednich służb.

Rodzinnym domem Andy'ego jest Minnesota, jednak rodzina przeniosła się do Szwecji. Mężczyzna był bardzo zadowolony ze znaleziska, ponieważ - jak mówił - jest wielkim fanem drużyny futbolu amerykańskiego Minnesota Vikings, a miecz przypomina miecz Wikingów.

Starsze od Wikingów

Początkowo specjaliści z Jonkopings Lans Museum powiedzieli, że znalezisko może mieć co najmniej tysiąc lat, jednak później skontaktowali się z redakcją portalu The Local i uściślili, że może być jeszcze starsze. Pochodzi z V lub VI wieku naszej ery, czyli sprzed epoki wikingów (datowanej na lata około 800-1050).

Mikael Nordström, ekspert z Jonkopings Lans Museum, opisał odkrycie reliktu jako spektakularne. Miecz miał około 85 centymetrów długości, a wokół niego zachowało się drewno i metal.

- Bardzo nam zależy, żeby zespół konserwatorów zrobił swoją pracę i poznał więcej szczegółów dotyczących miecza - mówił w rozmowie z lokalnymi mediami.

Nordström przekazał, że badacze przeszukali jezioro i znaleźli broszkę pochodzącą z tego samego okresu, co miecz. Eksperci początkowo uważali, że obszar ten mógł być cmentarzem, ale teraz bardziej skłaniają się ku temu, że było to miejsce do składania ofiar.