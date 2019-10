"Te zdjęcia są przełomowe". Humbaki tworzą "sieci" z bąbelków powietrza

Niecodzienna akcja ratowników na Grandeur Peak - 16-10-2019 Potężny pies rasy mastif angielski o imieniu Floyd wspinał się ze swoim właścicielem szlakiem Grandeur Peak, niedaleko amerykańskiego miasta Salt Lake City. Kiedy zaczęli schodzić, ważące 86 kilogramów zwierzę było zbyt wyczerpane, żeby iść dalej. czytaj dalej

Manipulują swoją ofiarą

Naukowcom udało się uchwycić niezwykły sposób, w jaki polują humbaki. Na nagraniu widać, jak para wielorybów tworzy "sieci" z bąbelków powietrza wokół swojej ofiary. Polega to na pływaniu wokół ofiary i wypuszczaniu powietrza otworem nosowym. W taki sposób tworzy się sieć. Te wznoszące się w wodzie pierścienie tworzą barierę, która utrudnia zdobyczy ucieczkę. Kiedy humbak zaczyna wynurzać się na powierzchnię, ofiara trafia wprost w jego otwartą paszczę.

Film powstał u południowo-wschodnich wybrzeży Alaski. Wykorzystano przy tym drona oraz kamery przymocowane na przyssawki do samych humbaków.

- W zasadzie mamy dwie perspektywy. Nagranie z drona pokazuje sieci z bąbelków powietrza i to, jak zwierzęta wynurzają się przez nie. Natomiast kamera przymocowana do ich ciała pokazuje perspektywę zwierzęcia - tłumaczył biolog morski Lars Bejder z programu badania ssaków morskich "Marine Mammal Research Program University of Hawaii". - Te zdjęcia są przełomowe. Pokazują, jak zwierzęta te manipulują zdobyczą i przygotowują ją do schwytania. Nagrania pozwalają nam pogłębić wiedzę w sposób dotychczas niedostępny - dodał.

Na dnie morza leżał szkielet walenia. Żerowały na nim drapieżniki - 18-10-2019 Naukowcy u wybrzeży Kalifornii znaleźli szkielet fiszbinowca. Na pozostałościach ssaka żerowały drapieżniki. czytaj dalej

Migrują na zimę w ciepłe wody

Podobny sposób polowania zaobserwowano również u płetwali Bryde'a i delfinów butlonosych u wybrzeży Florydy. Ssaki morskie tworzyły pierścienie z osadów morskich wokół ławicy ryb, które chciały złapać.

Humbaki nazywane też długopłetwcami oceanicznymi (Megaptera novaeangliae) należą do rodziny płetwalowatych (Balaenopteridae) w podrzędzie fiszbinowców (Mysticeti). Ich pokarm stanowią kryle i małe ryby, które odfiltrowywane są z wody za pomocą fiszbinów. Humbaki jedzą tylko latem. Zimą migrują do cieplejszych wód tropikalnych i subtropikalnych, w tym hawajskich, gdzie odbywają gody i rodzą młode. Wtedy odżywiają się rezerwami tłuszczu, który chroni je także przed utratą ciepła. Rocznie mogą przepłynąć do 25 tysięcy kilometrów.