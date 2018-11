Telefon, który miał być pożegnaniem i pies w plecaku. Historie tych, którym udało się uciec

Przeczesują zgliszcza i odkrywają kolejne ofiary. Donald Trump odwiedził Paradise - 18-11-2018 Służby ciągle szukają kolejnych ofiar, jakie pozostawiły po sobie pożary szalejące w Kalifornii. Zginęło 76 osób, a 553 uznaje się za zaginione. Kilkadziesiąt tysięcy mieszkańców przebywa w schroniskach. czytaj dalej

Camp Fire to najbardziej śmiercionośny pożar w historii Kalifornii. Wybuchł w czwartek 8 listopada w mieście Paradise. Napędzany wiatrem żywioł błyskawicznie się rozprzestrzeniał.

Najnowszy bilans mówi o 77 ofiarach śmiertelnych i są obawy, że będzie rósł. Niemal tysiąc osób uznaje się za zaginione.

Telefon, który miał być pożegnaniem

Kiedy Nicole Montague i jej 16-letnia córka w czwartkowy poranek zauważyły czerwoną poświatę na horyzoncie, początkowo się tym nie przejęły, ponieważ władze nie wydały żadnych ostrzeżeń. Dramat zaczął się nagle.

- W ciągu kilku minut wybuchła masowa panika - opowiada 45-letnia Nicole. Wkrótce pole dla przyczep, gdzie w jednym z mobilnych domów mieszkała z rodziną, stanęło w ogniu. Kobietom udało się zabrać jedynie psy i kilka najpotrzebniejszych rzeczy.

- Kiedy odjeżdżałyśmy, skrzynki pocztowe już płonęły - opisuje Nicole. - Jedyne, co było słychać, to wielki huk i eksplodujące zbiorniki z propanem - dodaje. Była pewna, że nie uda im się uciec przed pożogą. Zadzwoniła do męża Erica, aby się z nim pożegnać.



- Powiedziałam: kochanie, nie wiem, czy dam radę stąd uciec, kocham cię - wspomina. Samochody wokół nich płonęły. Ludzie wysiadali, próbowali przemieszczać się pieszo, wskakiwali do cudzych, niezajętych jeszcze ogniem pojazdów. Jak potem podały władze, niektóre osoby tego poranka spłonęły w samochodach.

Nicole i jej córce podróż z Paradise do oddalonego o 16 kilometrów miasta Chico, gdzie mieszkają ich krewni, zajęła pięć godzin.

Donald Trump odwiedził Paradise (PAP/EPA/GENARO MOLINA / POOL)







Bocznymi drogami ominęli korki

Małżeństwo emerytów - Julie i Lane Walkerowie - mieszkali w Magalii, północnej dzielnicy Paradise, od 2003 roku. Kiedy nadszedł ogień, nie stracili głowy. Udało im się ocalić nie tylko siebie. Poprowadzili krewnych i sąsiadów w bezpieczne miejsce bocznymi drogami, omijając korki.

Znali okolicę i nieuczęszczane szlaki, ponieważ wiele czasu spędzili, podróżując po nich swoim jeepem.

Poważne pożary lasów w Kalifornii (PAP/EPA/PETER DASILVA)

















Z pieskiem w plecaku

Gaja spustoszyła południe Indii. 80 tysięcy osób pozostaje w schroniskach - 17-11-2018 Do południowych regionów Indii w piątek dotarł cyklon Gaja, zabijając 33 osób. Żywioł powyrywał drzewa z korzeniami, zniszczył też linie energetyczne. Ponad 80 tysięcy ludzi zostało ewakuowanych. czytaj dalej

Kiedy 51-letni David Wigham, handlarz drewnem opałowym, obudził się 8 listopada, poczuł zapach dymu. Uznał, że pali się gdzieś daleko i ponownie zasnął. Świat, w którym obudził się kilka godzin później, był już czerwony od ognia. Żar wdzierał się przez drzwi frontowe, gdy mężczyzna próbował spakować swego psa - chihuahua o imieniu Dee Dee - do plecaka.

- Myślałem, że się spalimy - opowiada Wigham. Płonęła już jego półciężarówka, uciekł więc pieszo, z psem w plecaku. Obcy ludzie zatrzymywali się, by zaoferować mu podwiezienie. W ten sposób dotarł w bezpieczne miejsce.

Uratowali 50 podopiecznych

89-letnia Betty Myers, poruszająca się na wózku kobieta chora na alzheimera, była wśród 50 ewakuowanych pensjonariuszy ośrodka opieki w Paradise.

Jak opowiada syn staruszki Ron Rohde, ucieczka była trudna. W pewnym momencie na szosie konwój pojazdów został doścignięty przez ogień. Niebo poczerniało. Jeden z samochodów trzeba było porzucić, bo zabrakło w nim paliwa. Dwukrotnie okazywało się, że potencjalne drogi ucieczki są nieprzejezdne, zanim w końcu udało się wszystkim szczęśliwie dotrzeć do Redding.

- Większość personelu straciła domy. Mieli swoje rodziny, o które się martwili. A jednak skupili się na uratowaniu tych 50 osób powierzonych ich opiece - podkreśla syn pensjonariuszki.