Upał nie odpuszcza mieszkańcom Europy. W piątek odnotowano jeszcze wyższą temperaturę niż w czwartek. Do rekordu jednak jeszcze trochę brakuje. Lokalne hiszpańskie media informują, że dwie osoby zmarły z powodu udaru słonecznego.

Najbardziej upalnym regionem Europy jest obecnie jej południowo-zachodnia część. Za taką sytuację odpowiada wir, który zaciąga z południa, z głębi Afryki, gorące masy powietrza.

Wysoka temperatura stanowi realne i bezpośrednie zagrożenie. Jak poinformowało lokalne radio, w południowo-wschodniej Hiszpanii, w mieście Murcja dwóch mężczyzn zmarło z powodu udaru słonecznego.

Bardzo gorąco

Termometry w Hiszpanii i Portugalii wskazują wartości przekraczające 40 stopni Celsjusza. Jeśli jednak prognozy się sprawdzą, mieszkańcy południowo-zachodniej Europy mogą być świadkami pobicia rekordu ciepła naszego kontynentu, który ustanowiony został w Atenach w 1977 roku i wynosi 48 stopni Celsjusza.

W Hiszpanii dotychczasowy rekord wynosił niewiele mniej, bo aż 47 st. C. Portugalskie lokalne media piszą, że temperatura w kraju może pokonać kalifornijską Dolinę Śmierci, która uznawana jest za jedno z najgorętszych miejsc na Ziemi. Ta położona na pustyni Mojave i otoczona pasmem górskim najniższa część Ameryki w 1913 roku ustanowiła światowy rekord ciepła. Odnotowano tam 56,7 stopnia Celsjusza.

Francois Jobard, meteorolog z Meteo France, powiedział, że masy gorącego powietrza znad Afryki mogą do soboty podnieść temperaturę w Portugalii i Hiszpanii powyżej 45 stopni Celsjusza. A nie brakuje już wiele.

Prognozowana temperatura według modelu GFS na sobotę 4 sierpnia (ClimateReanalyzer/University of Maine)

Do rekordu jeszcze trochę

W piątek, na temperaturowym podium króluje Hiszpania. Według serwisu wetteronline.de, na pierwszym miejscu znalazło się Badajoz, gdzie odnotowano 44,7 st. C. Drugie miejsce zajęła Sewilla. Tam termometry pokazały 44,5 st. C. Na trzecim uplasowało się Navalmoral de la Mata z wartością 44,4 st. C.

Przypomnijmy, że w czwartek najwyższą wartość odnotowano w portugalskim mieście Beja. Termometry pokazały tam 43,2 stopnia Celsjusza. Temperatura rośnie.

Najwyższe wartości temperatury w piątek (wetteronline.de)

Pożary strawiły lasy

Fala upałów sprowadziła na stary kontynent pożary, które pojawiły się w Wielkiej Brytanii, Grecji, Hiszpanii oraz w Szwecji. Władze nadal ostrzegają przed nieustępującym zagrożeniem.

W Grecji, w trakcie pożarów zginęło 91 osób. Portugalczycy obawiają się, że u nich sytuacja może się powtórzyć. Tamtejsza agencja ochrony cywilnej podała w piątek, ze około 420 strażaków gasiło lub sprawdzało zgłoszenia o pożarach w północnej i centralnej części kraju. Ogień pojawia się zwykle po południu, kiedy temperatura jest najwyższa.

Wideo Pożary wywołane falą upałów w Hiszpanii

Sposoby na upał

Mieszkańcy Europy - ludzie i zwierzęta - radzą sobie z upałami w różny sposób. Węgierski rezerwat dzikich zwierząt w Budapeszcie karmił spragnione i zmęczone zwierzęta lodowymi przekąskami.

W Helsinkach, gdzie normalna sierpniowa temperatura wynosi 19 stopni, a w tym roku osiągnęła aż 30 st. C, jeden z supermarketów zaprosił swoich klientów do spędzenia sobotniej nocy w klimatyzowanym sklepie.

W Niemczech państwowy operator kolei oświadczył, że w wypadku wszelkich opóźnień pociągów zapewni dla pasażerów wodę, a klimatyzacja w przedziałach nie będzie wyłączana nawet wtedy, kiedy będą one puste. Szwajcarskie koleje natomiast odnotowały znaczny wzrost podróżujących, do czego przyczyniły się masowe wyjazdy mieszkańców dużych miast. W poszukiwaniu chłodu zdecydowali się na podróż w Alpy.

Przed paryskim Luwrem, mimo tabliczek informujących o zakazie kąpieli, można spotkać turystów szukających chłodu w fontannach stojących przed muzeum. Odstępstwa od reguł wprowadziła również szwajcarska armia, która pozwoliła swoim żołnierzom na zmianę standardowych mundurów na krótkie spodenki i koszulki.

Wideo Turyści chłodzą się w fontannach przed Luwrem w Paryżu

Jak radzić sobie z gorącem?

Przy tak wysokiej temperaturze nawet fani tropików muszą przyznać, że momentami nie jest łatwo poradzić sobie z upałem. Ciepło w nadmiarze jest również niebezpieczne dla naszego zdrowia, dlatego warto pamiętać o kilku sposobach, które pomogą nam podczas gorących dni.

Jedną z najważniejszych rzeczy jest nawadnianie organizmu - należy dużo pić, najlepiej wodę, do której można dodać cytrynę, miód i sól. W ten sposób uzupełniamy mikroskładniki, które tracimy pocąc się. Najgorszym pomysłem na gaszenie pragnienia jest alkohol.

Innymi podstawowymi sposobami na uchronienie się przed niepożądanymi lata jest unikanie słońca, odpowiedni ubiór, a także właściwe jedzenie.