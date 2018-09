"Ten huragan to będzie monstrum". Jego średnica wynosi tyle, co z Zielonej Góry do Białegostoku

Dlaczego Florence jest takim zagrożeniem? Cztery najważniejsze powody - 12-09-2018 Huragan Florence urósł w ekspresowym tempie, ale nad lądem może zwolnić, co będzie skutkować powodziami. Mieszkańcy południowo-wschodnich regionów Stanów Zjednoczonych przygotowują się na nadejście potężnego żywiołu. czytaj dalej

Huragan Florence zmierza w kierunku południowo-wschodniego wybrzeża Stanów Zjednoczonych.

Amerykańska Narodowa Służba Pogodowa nazywa go "potworem". Ostrzega, że chociaż Karolina Północna i Południowa przeżyły już niszczycielskie huragany Diana, Hugo, Fran, Bonnie, Floyd czy Matthew, to Florence może być najsilniejszym huraganem w historii tych stanów.

- Średnica huraganu wynosi około 650 kilometrów, to tyle co jest z Zielonej Góry do Białegostoku. Florence kieruje się w kierunku zachodnim. Porusza się z prędkością 30-40 km na godzinę - mówił w TVN24 prezenter tvnmeteo.pl Tomasz Wasilewski.

Amerykańscy meteorolodzy mówią wprost, że można spodziewać się "niewiarygodnych szkód spowodowanych wiatrem, falami sztormowymi i powodziami w głębi lądu". Dodają, że dla części wybrzeża obu Karolin to najpewniej będzie "taki huragan, jakiego obecne pokolenie jeszcze nie widziało."

Fale na 10 metrów

Porywy wiatru na obrzeżach osiągają prędkość 208-220 kilometrów na godzinę. - Kiedy huragan dotrze do Karoliny Północnej, Karoliny Południowej oraz Wirginii, fale mogą osiągać wysokość 9-10 metrów - tłumaczył Wasilewski. Oprócz porywistego wiatru spodziewane są też powodzie. W niektórych miejscowościach poziom wody może wynosić nawet trzy metry.

Kiedy huragan dotrze do Stanów Zjednoczonych, w wielu miejscach w ciągu trzech dni może spaść do 1000 litrów wody na metr kwadratowy. - Dla porównania: w Warszawie w ciągu roku spada 600 litrów wody na metr kwadratowy - dodał Wasilewski. Już czwartek rano lokalnego czasu (po południu czasu polskiego) wzrost prędkości wiatru odczują mieszkańcy południowo-wschodniego wybrzeża.

Prognozowana trasa przejścia huraganu Florence - środa godzina 16.00 (NHC)

Wszechobecny strach

"Ten huragan to będzie monstrum". Jego średnica wynosi tyle, co z Zielonej Góry do Białegostoku - 12-09-2018 Florence jest coraz bliżej wybrzeża Stanów Zjednoczonych. Niesie porywisty wiatr i ulewne deszcze. Ponad półtora miliona mieszkańców zostało ewakuowanych, a Ci którzy pozostali, próbują zabezpieczyć swój dobytek. czytaj dalej

- Czas na przygotowania niemalże dobiegł końca - powiedział gubernator stanu Kalifornia Północna na konferencji w środę. - Katastrofa jest praktycznie u naszego progu - dodał.

- Ameryka bardzo boi się tego huraganu - powiedział Marcin Wrona, korespondent TVN24 w Stanach Zjednoczonych. Po opadach grunt jest tak bardzo przesiąknięty, że nie przyjmuje wody, a w Alexandrii w stanie Wirginia już w tej chwili doszło do powodzi.

Jak poinformował Wrona, zarządzono ewakuację 1,5 mln mieszkańców stanów Karolina Północna i Karolina Południowa. Aby ewakuacja była łatwiejsza, ruch na głównych arteriach odbywa się w jednym kierunku. - Samochody mogą jechać tylko od wybrzeża w głąb lądu - tłumaczył korespondent.

Nie wszyscy jednak mogą uciec przed nadchodzącym żywiołem. Wrona opowiadał historię 83-letniej matki i 93-letniego ojczyma jego przyjaciela. Ze względu na stan zdrowia nie mogą się ewakuować, muszą zostać w domu.

Ewakuacja bazy wojskowej

Szaleństwo na Atlantyku. Florence nie jest osamotniona - 11-09-2018 Oczy całego świata zwrócone są na Florence. To potężny huragan, który zmierza w kierunku południowo-wschodniego wybrzeża Stanów Zjednoczonych. Nie jest to jedyne takie zjawisko, które przemierza wody Oceanu Atlantyckiego. czytaj dalej

Na nadejście huraganu szykują się znajdujące się na wybrzeżu bazy wojskowe - największa w USA baza marynarki wojennej w Norfolk w Wirginii, Baza Korpusu Piechoty Morskiej w Jacksonville w Północnej Karolinie i baza szkoleniowa marines na wyspie Parris w Karolinie Południowej.

Z bazy marynarki wojennej w Norfolk w Wirginii w bardziej bezpieczne obszary Oceanu Atlantyckiego wypłynęły wszystkie okręty - w sumie 30 jednostek. Do Ohio przeniesiono stacjonujące na zagrożonych terenach samoloty sił powietrznych USA.

Dowództwo wymienionych baz zezwoliło żołnierzom i ich rodzinom na wyjazd w bardziej bezpieczne rejony. Obowiązkowej ewakuacji jednak nie ogłoszono, gdyż jak stwierdził gen. Julian D. Alford z bazy w Jacksonville, "od 1941 roku ta baza istnieje, aby jej marines mogli poradzić sobie w każdej sytuacji kryzysowej w kraju i za granicą, a huragan Florence nie jest wyjątkiem".

Cyklony tropikalne na świecie (Małgorzata Latos/PAP)

Kompletny paraliż

Huragany zwalniają. To może być bardzo duży problem - 07-06-2018 Huragany każdego roku odbierają życie dziesiątkom osób i przynoszą miliardowe straty materialne. Zmniejszenie prędkości ich przemieszczania, co aktualnie obserwują naukowcy, może przyczyniać się do jeszcze bardziej katastrofalnych skutków: na przykład większych opadów, a co za tym idzie poważniejszych powodzi. czytaj dalej

- Gdy ten huragan uderzy, zamknięte będą szpitale, nie będą jeździły karetki pogotowia, straż pożarna, ani policja. To są potężne ludzkie dramaty - relacjonował korespondent. - Ten huragan to będzie monstrum - dodał.

Mieszkańcy przygotowują swoje domy i sklepy. Obstawiają je workami z piaskiem, a okna zabijane są płytami pilśniowymi. Na nadejście Florence przygotowują się władze federalne. Jak powiedział prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump, to może być najsilniejszy huragan, jaki nawiedził ten kraj w ciągu 25-30 lat.

Trump: jesteśmy gotowi

Prezydent Trump, który w przeszłości był krytykowany za opieszałą reakcję jego administracji na huragan Maria we wrześniu ubiegłego roku, wezwał mieszkańców zagrożonych terenów do podjęcia wszystkich środków ostrożności. Odwołał zapowiedziany na czwartek wiec w Cape Girardeau, w stanie Missouri, planowany jako manifestacja poparcia dla kandydatów Partii Republikańskiej w zbliżających się wyborach do Kongresu.

Wcześniej Trump odwołał zaplanowany na piątek wiec poparcia dla republikańskich kandydatów w Jackson, w stanie Missisipi i obiecał uruchomienie środków z budżetu federalnego na pomoc przy usuwaniu skutków huraganu.

- Jesteśmy tak gotowi na nadejście Florence, jak ktokolwiek kiedykolwiek był - powiedział prezydent we wtorek. Podczas rozmowy z dziennikarzami prezydent bronił poczynań swojej administracji w odpowiedzi na kataklizm, jaki spowodował we wrześniu ubiegłego roku huragan Maria. Spustoszył on Karaiby, w tym amerykańskie terytorium powiernicze Portoryko.

Trump powiedział dziennikarzom, że działania jego administracji w usuwaniu skutków huraganu Maria "były niewyobrażalnym sukcesem". Wypowiedź ta oburzyła gubernatora i mieszkańców Portoryko bowiem według ostatnich danych Maria spowodowała śmierć prawie 3 tysięcy osób. Początkowo władze utrzymywały, że zginęły tylko 64 osoby.

Zdjęcie satelitarne Florence z 12 września (PAP/EPA/NASA HANDOUT)

Jeżeli mieszkacie na zagrożonym terenie, czekamy na Wasze relacje:

E-mail: kontakt24@tvn.pl

Telefon: + 48 22 324 24 24

Nr sms/mms: +48 516 4444 24