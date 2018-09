"Czeka was istny koszmar". Ogrom huraganu na zdjęciach ze stacji kosmicznej - 13-09-2018 Huragan Florence przeraża swoim ogromem. Zdjęcia, jakie wykonał niemiecki astronauta Alexander Gerst z wysokości ponad 400 kilometrów nad Ziemią, zapierają dech w piersi. czytaj dalej

Huragan Florence jest coraz bliżej południowo-wschodniego wybrzeża Stanów Zjednoczonych. W czwartkowe popołudnie znajdował się w odległości około 180 kilometrów od Wilmington w Karolinie Północnej. Wiatr wieje w nim ze średnią prędkością 165 kilometrów na godzinę.

Jego siła osłabła do drugiej kategorii w skali Saffira-Simpsona. Co jednak nie oznacza, że nie jest niebezpieczny. Największym zagrożeniem są intensywne opady, z którymi mieszkańcy będą borykać się przez kilka najbliższych dni. Czytaj więcej na tvnmeteo.pl.

Wysokie fale

W regionach zagrożonych mieszkają również Polacy. Jednym z nich jest pan Piotr, który w Myrtle Beach w Karolinie Południowej prowadzi sklep spożywczy z polskimi produktami. Swoją relację wysłał na Kontakt 24.

Jak mówił w rozmowie z redakcją portalu tvnmeteo.pl, w amerykańskich mediach ciągle słyszy ostrzeżenia przed wysokimi falami i zalaniami. To właśnie tego najbardziej obawiają się mieszkańcy.

Prognozowana ścieżka przejścia huraganu Florence (NHC)

"Miasto duchów"

Jak relacjonował, najbardziej problematyczna była ewakuacja. Rejon ten słynie z dużego zainteresowania turystów. We wtorek wybuchła panika. Turyści próbowali wymeldować się z hoteli. Niestety, brakowało samochodów, nie latały też samoloty.

- Miasto jest puste. Teraz to prawdziwe miasto duchów - opowiadał pan Piotr. - Wszyscy obawiają się powtórki z huraganu Matthew z 2016 roku - dodał. Jak przyznał, wie jednak, że Florence nie będzie tak silna, bo służby już informują, że po wejściu nad ląd huragan powoli zacznie słabnąć.

Jak powiedział, mieszkańcy najbardziej martwią się o swój dobytek i o to, co zastaną po powrocie, kiedy huragan osłabnie. Reporter 24 przed huraganem chce schronić się, jadąc w głąb lądu. Do Myrtle Beach planuje wrócić w niedzielę. - Najbardziej obawiamy się zalania sklepu i braku prądu - mówił. Jest jednak dobrej myśli i ma nadzieję, że Florence nie będzie tak silna i zniszczenia nie będą duże.

~Piotr Huragan Florence poczytaj

