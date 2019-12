Noc z silnymi porywami wiatru. Obowiązują ostrzeżenia IMGW - 17-12-2019 Najbliższe godziny przyniosą niebezpieczną aurę. Jak prognozują synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, na południu kraju powieje silniejszy wiatr. Obowiązują alerty pierwszego stopnia. czytaj dalej

Zimie nie spieszy się, aby nadejść do Polski. Od kilku dni na termometrach widzimy dość wysokie, jak na grudzień, wartości. W najbliższym czasie temperatura maksymalna będzie sięgać około 8-13 stopni Celsjusza. Do tego będzie pogodnie, a jeśli pojawią się opady, to deszczu.

>>> Czytaj więcej o pogodzie na najbliższe pięć dni

Zima na Maderze

Tymczasem portugalskie prognozy pogody na poniedziałek podawały, że na wyspie Madera spodziewane są chmury i opady deszczu. Synoptycy zapowiadali też, że w najwyższych punktach wyspy może się zrobić biało. Portugalski Instytut Morza i Atmosfery (IPMA) od wczesnych godzin porannych w poniedziałek ostrzegał o sprzyjających warunkach do powstania burz śnieżnych i gradobicia. Miał wiać także silny wiatr o porywach do 130 kilometrów na godzinę.

Prognozy okazały się prawdziwe. Pierwszy raz od wielu lat na Maderze zaczął silnie sypać śnieg.

To był drugi najcieplejszy listopad w historii pomiarów - 17-12-2019 Listopad 2019 roku był drugim najcieplejszym listopadem w historii pomiarów - poinformowała amerykańska Narodowa Służba Oceaniczna i Atmosferyczna. Na pierwszym miejscu niezmiennie znajduje się rok 2015. czytaj dalej

Opady pokryły większość gór i wzgórz Madery. IMPA poinformował, że na trzecim co do wielkości szczycie Pico do Arieiro temperatura spadła do -2,1 stopni Celsjusza. Odnotowano tam także najsilniejsze porywy wiatru - do 135 kilometrów na godzinę.

Niektóre trasy stały się bardzo śliskie, dlatego postanowiono je zamknąć na pewien czas.

Relacja Reporterów 24

Na Kontakt 24 otrzymaliśmy nagranie z niecodziennymi śnieżnymi widokami.

- To nie żart, to naprawdę jest śnieg na Maderze - mówił jeden z Reporterów 24. Jak stwierdził, napadało tyle śniegu, że spokojnie starczyłoby na bitwę na śnieżki.

- Jesteśmy bardzo zadowoleni z tej pogody - stwierdził drugi mężczyzna. - Więc podziwiajcie to piękno, a my prawdopodobnie będziemy zaraz pływać w morzu.

Co dalej z pogodą?

We wtorek na Maderze aura miała się nieznacznie uspokoić. Jednak według najnowszych prognoz w środę i w czwartek należy spodziewać się powrotu deszczu i silnego wiatru.

~Przemek Śnieg na Maderze