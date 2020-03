Według danych Ministerstwa Zdrowia do 11 marca rano w Polsce przeprowadzono 2024 testy na obecność koronawirusa SARS-CoV-2. Dzień wcześniej było to 1630 próbek, a więc liczba ta wzrosła o 394 w ciągu doby. Według najnowszych informacji w Polsce zakażonych jest 25 osób.

Jeden wykres

Portal Business Insider, bazując na danych amerykańskich Centrów do spraw Zapobiegania i Kontroli Chorób (CDC), dokonał zestawienia liczby przeprowadzonych testów na obecność koronawirusa w kilku krajach, przekładając ją na milion mieszkańców.

Do zestawienia BI dodaliśmy także Polskę. Według stanu na 11 marca w Polsce zbadano 53 próbki na milion mieszkańców. Należy zauważyć, że liczba testów nie równa się liczbie przebadanych osób - do potwierdzenia lub wykluczenia obecności koronawirusa czasem potrzeba dwóch lub więcej testów.





Liczba osób przebadanych w poszczególnych krajach wraz z wielkością populacji:

- Stany Zjednoczone (329 milionów mieszkańców) - 5 testów/milion mieszkańców

- Japonia (127 mln mieszkańców) - 66 testów/milion mieszkańców

- Wielka Brytania (prawie 68 mln mieszkańców) - 347 testów/milion mieszkańców

- Holandia (ponad 17 mln mieszkańców - 350 testów/milion mieszkańców

- Izrael (ponad 60 mln mieszkańców) - 401 testów/milion mieszkańców

- Włochy (ponad 60 mln mieszkańców) - 826 testów/milion mieszkańców

- prowincja Guangdong w Chinach (113 mln mieszkańców) - 2820 testów/milion mieszkańców

- Korea Południowa (ponad 51 mln mieszkańców) - 3692 testy/milion mieszkańców

W zestawieniu uwzględniona jest tylko jedna chińska prowincja, ponieważ Chiny nie publikują całkowitej liczby testów przeprowadzonych w kraju.

Business Insider zauważa, że w niektórych krajach niedobory zestawów testów potrzebnych do diagnozowania osób potencjalnie zakażonych koronawirusem utrudniają służbie zdrowia stwierdzenie, ile faktycznie jest chorych na terenie kraju. Taka sytuacja ma występować w Stanach Zjednoczonych, gdzie w porównaniu z kilkoma innymi krajami dotkniętymi epidemią koronawirusa, przeprowadzono najmniej testów na milion mieszkańców.



📊Najnowsze dane liczbowe dot. przebadanych próbek pod kątem #koronawirus. pic.twitter.com/zbaMttXRVe — Ministerstwo Zdrowia (@MZ_GOV_PL) March 11, 2020

Liczba testów nie równa się liczbie pacjentów

CDC 10 marca podało, że w Stanach Zjednoczonych przeprowadzono w sumie 8554 testy na obecność koronawirusa.

Według amerykańskiego czasopisma "The Atlantic", Korea Południowa do 9 marca przebadała ponad 100 000 osób, a w Wielkiej Brytanii przetestowano już ponad 24 900 osób. Jednocześnie zwraca uwagę na to, że liczba ponad 8500 przeprowadzonych testów w Stanach Zjednoczonych nie równa się liczbie pacjentów, ponieważ do pozytywnego zdiagnozowania każdej osoby na nosicielstwo koronawirusa potrzebna jest większa liczba próbek niż jedna. W Stanach Zjednoczonych stwierdzono do tej pory 950 przypadków zakażenia.





W Stanach Zjednoczonych testów dokonują laboratoria samych CDC, jak i laboratoria należące do amerykańskiej agencji ds. zdrowia publicznego. Od 18 stycznia do 26 lutego w diagnozowaniu potencjalnie zakażonych osób przodowały laboratoria CDC. Od 27 lutego testy zaczęła przeprowadzać głównie agencja ds. zdrowia publicznego, a od 4 marca przeprowadza je tylko ona.