Średnia globalna temperatura powierzchni lądów i oceanów w listopadzie tego roku była o 0,92 stopnia Celsjusza wyższa od średniej z XX wieku, która wynosi 12,9 st. C. Jednocześnie - według NOAA - oznacza to, że był to drugi najcieplejszy listopad w historii pomiarów (1880-2019). Na pierwszym miejscu nadal utrzymuje się listopad z 2015 roku. Wtedy odchylenie wyniosło +1,01 stopnia Celsjusza. Pięć najcieplejszych listopadów wystąpiło od 2013 roku.

Wybrane wydarzenia pogodowe w listopadzie 2019 roku (NOAA)

Gdzie było gorąco?

Znaczne odchylenie od średniej temperatury odnotowano na północy i zachodzie Pacyfiku, w Afryce, południowej Azji, Ameryce Południowej, na Atlantyku, Morzu Śródziemnym i w północno-zachodniej części Oceanu Indyjskiego. Regionalnie, w Ameryce Południowej, Afryce i na Hawajach był to rekordowy listopad. Natomiast dla Karaibów był to drugi najcieplejszy listopad w historii pomiarów.

Średnia globalna temperatura powierzchni lądów w listopadzie tego roku była o 1,3 st. C wyższa od średniej z XX wieku, która wynosi 5,9 st. C. Był to drugi najcieplejszy listopad w historii pomiarów temperatury na lądzie.

W przypadku oceanów - średnia globalna temperatura była o 0,77 st. C wyższa od średniej z XX wieku, która wynosi 15,8 st. C. Według wyliczeń był to drugi najcieplejszy listopad w historii pomiarów temperatury mórz i oceanów.

Odchylenie od średniej temperatury lądów i oceanów w listopadzie (NOAA)

Odchylenie od średniej temperatury w listopadzie 2019 roku (ncdc.noaa.gov)

Pokrywa lodowa i śnieżna

Wyjątkowe ciepło sprawiło, że zmniejszyła się pokrywa arktycznego lodu morskiego. Jej zasięg osiągnął poziom 18,8 procent poniżej średniej z lat 1981-2010. Pod koniec miesiąca zasięg lodu był drugim najniższym w historii pomiarów, zaraz po 2016 r.

Na Antarktydzie zasięg pokrywy lodu morskiego osiągnął poziom 6,35 procent poniżej średniej z lat 1981-2010. Był to drugi najmniejszy zasięg pokrywy lodowej w 41-letniej historii pomiarów.

Jak podaje NOAA, pokrywa śnieżna w listopadzie na półkuli północnej była piątą co do wielkości w okresie 54 lat. Pokrywa śnieżna w Ameryce Północnej i Eurazji była również powyżej średniej, zajmując odpowiednio trzecie i 14 miejsce pod względem pokrycia śniegu.