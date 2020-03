To był drugi najcieplejszy luty w historii pomiarów

Copernicus: tegoroczna zima w Europie była najcieplejsza w historii pomiarów - 06-03-2020 Okres od grudnia 2019 do lutego 2020, czyli zima meteorologiczna, był najcieplejszym w historii pomiarów w Europie - ogłosili naukowcy z europejskiej agencji Copernicus Climate Change Service (C3S). czytaj dalej

Średnia globalna temperatura powierzchni lądów i oceanów w lutym tego roku była o 1,17 stopnia Celsjusza wyższa od średniej z XX wieku, która wynosi 12,1 st. C. Jednocześnie - według wyliczeń NOAA - oznacza to, że był to drugi najcieplejszy luty w historii pomiarów. Na pierwszym miejscu utrzymuje się luty z 2016 roku.

Dziesięć najcieplejszych lutych w historii pomiarów odnotowano od 1998 roku.

W lutym 2020 roku temperatura samych lądów była o 2,27 st. C wyższa od średniej XX wieku.

Gdzie było najcieplej?

Luty 2020 roku był miesiącem cieplejszym niż przeciętnie na sporym obszarze naszej planety. Najwyższe odchylenie od średniej temperatury występowało w znacznej części Europy oraz Azji Środkowej i Zachodniej. W tych rejonach temperatura w lutym była o co najmniej 4 st. C wyższa od średniej. Natomiast na Alasce, w północnej Kanadzie i dalekiej Rosji odnotowano temperaturę niższą o 3 st. C od średniej. To ciepło w umiarkowanych szerokościach geograficznych i chłód w regionach polarnych i Alaski można przypisać dodatniej fazie oscylacji arktycznej (AO).

Na półkuli północnej odnotowano drugi najcieplejszy luty w historii pomiarów. Średnia temperatura powierzchni lądów i oceanów była o 1,58 st. C wyższa od średniej z XX wieku. To o 0,07 st. C mniej niż rekordowy luty 2016 roku. Na półkuli południowej temperatura powierzchni lądów i oceanów w lutym tego roku była o 0,76 st.C wyższa od średniej.

Jeśli chodzi o Europę, to tegoroczny luty był drugim najcieplejszym w historii pomiarów. Temperatura była o 3,86 st. C wyższa od średniej. Wyprzedził go tylko ten z 1990 roku.

Luty 2020 r. był w Azji i na Karaibach najcieplejszy w historii pomiarów. Temperatura była o 4,09 i o 1,09 st. C wyższa od średniej.

Odchylenie od średniej temperatury lądów i oceanów w lutym (NOAA)

Odchylenie od średniej temperatury w lutym 2020 roku (ncdc.noaa.gov)

Pokrywa lodowa i śnieżna

Wyjątkowe ciepło sprawiło, że zasięg pokrywy lodowej w Arktyce w lutym był 4 procent poniżej normy z lat 1981-2010. Co oznacza, że był to 13. luty z najniższym zasięgiem pokrywy lodowej od 1979 roku.

Na Antarktydzie zasięg pokrywy lodu morskiego osiągnął poziom 6,5 procent poniżej normy z lat 1981-2010. Co oznacza, że był to 13. luty z najniższym zasięgiem pokrywy lodowej od 1979 roku. Wyrównał wynik z 1981 roku.

Jak podaje NOAA, pokrywa śnieżna w lutym na półkuli północnej była trzecią najmniejszą co do wielkości w okresie 54 lat. Pokrywa śnieżna w Ameryce Północnej i Eurazji była również poniżej średniej, zajmując odpowiednio 16. i 3. miejsce pod względem pokrycia śniegu.