To był drugi najcieplejszy październik w historii pomiarów. Do rekordu niewiele zabrakło

Średnia globalna temperatura powierzchni lądów i oceanów w październiku tego roku była o 0,98 stopnia Celsjusza wyższa od średniej z XX wieku, która wynosi 13,94 st. C. Jednocześnie - według NOAA - oznacza to, że był to drugi najcieplejszy październik w historii pomiarów. Do rekordu z 2015 roku zabrakło niewiele, bo zaledwie 0,06 st. C.

Dziesięć najgorętszych październików wystąpiło od 2003 roku, a pięć od 2015. Październiki z lat 2015, 2018 i 2019 były jedynymi, w których średnia globalna temperatura lądów i oceanów przekroczyła 0,9 st. C.

Październik 2019 roku na świecie (tvnmeteo.pl za NOAA)

Gdzie było ciepło?

Najbardziej zauważalne odchylenie od średniej temperatury odnotowano na obszarze Alaski, północnej Kanady, północno-środkowej Rosji, Europy Wschodniej, Bliskiego Wschodu i zachodniej Australii, gdzie anomalia wynosiła co najmniej 2 st. C. Najchłodniejszymi regionami były natomiast zachodnia część Stanów Zjednoczonych i południowo-zachodnia Kanada. Tam temperatura była o co najmniej 1,5 st. C niższa od średniej.

Jak poinformowała NOAA, średnia temperatura w Stanach Zjednoczonych była najniższa od 2009 roku.

W Europie, Afryce, Azji, Oceanii, na Karaibach, w Zatoce Meksykańskiej i na Hawajach październikowe odchylenie od średniej uplasowało się w pierwszej czwórce rekordów.

Październikowa średnia globalna temperatura powierzchni oceanów była o 0,8 st. C wyższa od średniej. Uplasowała się na drugiej pozycji za rokiem 2015, w którym odchylenie wyniosło 0,87 st. C.

Natomiast średnia globalna temperatura powierzchni lądów w październiku 2019 była o 1,46 st. C wyższa od średniej. Co sprawiło, że zajęła drugie miejsce. Przed nią jest rekord z 2015 roku - wyższy o 0,03 st. C od tegorocznego.

Odchylenie od średniej temperatury lądów i oceanów w październiku (NOAA)

Odchylenie od średniej temperatury w październiku 2019 roku (ncdc.noaa.gov)

Pokrywa lodowa i śnieżna

Wyjątkowe ciepło sprawiło, że zmniejszyła się pokrywa arktycznego lodu morskiego. Jej zasięg osiągnął poziom 32,22 procent poniżej średniej z lat 1981-2010. Pod koniec miesiąca zasięg lodu był drugi najniższy, po 2016 roku.

Jak podaje NOAA, pokrywa śnieżna w październiku na półkuli północnej była piątą co do wielkości w okresie 52 lat. Pokrywa śnieżna w Ameryce Północnej i Eurazji była również powyżej średniej, zajmując odpowiednio trzecie i siódme miejsce pod względem pokrycia śniegu.

Zasięg pokrywy lodowej w październiku 2019 (NOAA)

NOAA a "Copernicus"

Według Programu Obserwacji Ziemi Unii Europejskiej "Copernicus" tegoroczny październik na świecie był o 0,69 stopnia Celsjusza cieplejszy niż średnia z lat 1981-2010. Tym samym - według tej metodologii - był to najcieplejszy październik w historii pomiarów.

Rozbieżność powstaje z prostej przyczyny. "Copernicus" wylicza odchylenie od średniej z lat 1981-2010, a NOAA od średniej ze wszystkich lat od początku prowadzenia pomiaru, czyli od 1880 roku.