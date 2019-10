To była długa podróż. Odważny pingwin przepłynął 2,5 tysiąca kilometrów

Tysiące piskląt największych pingwinów na świecie zginęły. Nowe się nie wykluwają - 26-04-2019

Eksperci z British Antarctic Survey (BAS) ujawniają, co stało się z drugą co do wielkości kolonią pingwinów cesarskich na świecie. Trzy lata temu zniknęła z dnia na dzień, a do dzisiaj w Zatoce Halleya na Antarktydzie piskląt nie zaobserwowano. czytaj dalej