Do erupcji doszło po godzinie 14 czasu lokalnego (około 3 w nocy polskiego czasu).

- Nie była to szczególnie duża erupcja - powiedział doktor Ken Glairdhill, jeden z pracowników nowozelandzkiego instytutu geologicznego GNS Science. - To było jak kaszlnięcie - dodał. Naukowiec uważa, że jest mało prawdopodobne, aby wystąpiły wtórne wybuchy.

Chmury dymu i popiołu wzbiły się na wysokość 3658 metrów - podał GNS Science.

Wulkan White jest jednym z najbardziej aktywnych w Nowej Zelandii. To też jedna z największych tamtejszych atrakcji. Przez cały rok odwiedzają ją tysiące ludzi.

Niespodziewane erupcje

- Nagłych niespodziewanych wybuchów wulkanów, takich jak na White, można się spodziewać w każdej chwili - powiedział profesor Shane Cronin, wulkanolog z Uniwersytetu w Auckland. - Magma jest blisko powierzchni, pochodzące od niej ciepło i gazy ogrzewają wody powierzchniowe i gruntowe, tworząc silne systemy hydrotermalne. Wiemy, że erupcje hydrotermalne, czyli tak zwane freatyczne, mogą wystąpić nagle i z niewielkim lub żadnym ostrzeżeniem, ponieważ są napędzane przez wodę, która zmienia się w parę wodną - tłumaczył naukowiec.

Wulkanolog podkreślił, że zagrożenia, jakich można się spodziewać w związku z takimi zdarzeniami, to gwałtowne wyrzucanie gorących bloków skalnych i popiołu w powietrze. - Mogą być one śmiertelnie niebezpieczne - dodał.

Erupcja wulkanu-wyspy White (PAP/EPA/NEW ZEALAND INSTITUTE OF GEOLOGICAL AND NUCLEAR SCIENCES/HANDOUT)

Trwa akcja ratunkowa,

Pierwsze informacje, przekazane przez premier Nowej Zelandii Jacindę Ardern około godz. 15 czasu lokalnego, mówiły o nawet stu osobach przebywających w momencie erupcji na wyspie-wulkanie. Ardern informowała, że trwa akcja ratunkowa, ale nie potrafiła przekazać bardziej szczegółowych informacji o osobach poszkodowanych. Dodała, że wśród poszukiwanych może być wielu turystów.

Informację o "co najmniej jednej grupie" turystów, którzy "wymagali pomocy medycznej" potwierdziła Judy Turner, burmistrz miasta Whakatane na Wyspie Północnej, z którego do wyspy-wulkanu White jest najbliżej i widać go z wybrzeża.

Weryfikacja informacji w kolejnych godzinach pozwoliła nowozelandzkiej policji na stwierdzenie, że osób odwiedzających wyspę-wulkan było około 50 - pisze brytyjski nadawca BBC.

Według jego portalu, na obrzeżach krateru chwilę przed wybuchem przebywało kilkadziesiąt osób. Wiadomo, że część z przebywających tam ludzi udało się ewakuować. Są wśród nich ranni.

Nowozelandzka policja przekazała, że nie żyje pięć osób, wiele pozostaje zaginionych. Jak piszą BBC i brytyjski dziennik "Guardian", powołujące się na policję, z wyspy-wulkanu ewakuowano i zabrano do szpitali co najmniej 23 osoby.

Historia wybuchu wulkanów w Nowej Zelandii

W 1914 roku, podczas wybuchu wyspy-wulkanu White, zginęło 10 górników wydobywających siarkę. W sierpniu 1938 roku ponownie doszło do erupcji.

W 1953 roku wybuchł wulkan Ruapehu położony na Wyspie Północnej, który zniszczył most kolejowy tuż przed przybyciem pociągu ekspresowego Wellington-Auckland. Pociąg wpadł do rzeki, zginęło ponad 150 osób.

20 lutego 1992 roku wyspa-wulkan White, nazywany wówczas najbardziej aktywnym wulkanem w Nowej Zelandii, wyrzucił w powietrze ogromne ilości popiołu, kiedy naukowcy przygotowywali się do wejścia do krateru w ramach rutynowych badań.

Od września do października 1995 roku Ruapehu dawał o sobie znać - powstały chmury popiołu sięgające 10 tysięcy metrów.

W marcu 2006 roku erupcja wulkanu na odległej wyspie Raoul, będącej częścią rezerwatu przyrody w grupie wysp Kermadec, spowodowała powstawanie ogromnej smugi pary wodnej i popiołów.

18 marca 2007 roku doszło do rozsadzenia brzegów wulkanicznego jeziora położonego w kraterze Ruapehu. Spływy błotne nawiedziły lokalną społeczność Tangiwai.

W sierpniu 2012 roku wulkan Tongariro, uśpiony od ponad wieku, wyrzucił w powietrze ogromne ilości materiału piroklastycznego.