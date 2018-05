Dziesiątki tysięcy piorunów nad Wielką Brytanią. Problemy lotniska Londyn-Stansted - 27-05-2018 W ciągu ostatniej doby nad Wielką Brytanią przeszły gwałtowne burze. Piorun, który uderzył w część systemu tankowania samolotów na lotnisku Londyn-Stansted, spowodował wiele opóźnień. Niektóre loty zostały odwołane. czytaj dalej

Co najmniej sześć osób nie żyje, a 30 jest zaginionych po tym, jak cyklon Mekunu uderzył w wybrzeże Omanu i Jemenu w czwartek późnym wieczorem czasu polskiego. Siłą odpowiadał huraganowi trzeciego stopnia w skali Saffira-Simpsona.

- To było przerażające uczucie, jakby nadszedł koniec świata - powiedział agencji prasowej Associated Press Mohammed Omer Baomer, mieszkaniec Omanu - Nie można było nawet wyjść na zewnątrz. Próbujesz oglądać to z okna, ale nie możesz - opowiadał o swoim zetknięciu z żywiołem.

Salala mocno poszkodowana

Duże straty odnotowano w Salali, trzecim co do wielkości mieście Omanu, położonym na południowym zachodzie kraju. Tam suma opadów wyniosła 278 litrów na metr kwadratowy. Dziesiątki ludzi ratowano z pojazdów uwięzionych w wodach powodziowych, a także z zalanych domów. Z Salali ewakuowano łącznie około 10 tysięcy osób. W piątek zamknięto tam międzynarodowe lotnisko i port. Żywioł doprowadził też do przerw w dostawie energii.

Mieszkańcy Sokotry ewakuowani

W czwartek ogłoszono stan wyjątkowy na Sokotrze, wyspie położonej na Oceanie Indyjskim, po tym, jak woda zalała tam wiele miejscowości. Rzecznik rządu poinformował, że wywróciło się siedem łodzi, a trzy samochody zabrała powódź. Lokalne władze ewakuowały z Sokotry ponad 200 rodzin.

Zniszczenia wywołane przez cyklon Mekunu na Sokotrze



The road totally destroyed in #Socotra .may God protect the population there . pic.twitter.com/lu8hNlvps3 — Maha Nagi (@MahaNagi) 24 maja 2018



توقعات خاصة لمحافظة المهرة #اليمن :

استمرار الفرص لامطار متوسطة الى غزيرة ورياح تتراوح سرعتها بين 20 - 25 عقدة وارتفاع موج البحر بين 2 - 3.5 متر.#مستجدات_الحالة_المدارية_مكونو #بحر_العرب pic.twitter.com/4YRIxascBx — الهيئة العامة للطّيران المدني (@PACAOMAN) 26 maja 2018