"To było straszne, nigdy się tak nie bałem". Wraz z Nestorem przyszły tornada

Niszczycielskie tornada

Miejsce, w którym Nestor wszedł na ląd, znajduje się w odległości około 50 kilometrów od plaży, w którą rok temu - 10 października 2018 roku - dotarł Michael, huragan piątej kategorii w skali Saffira-Simpsona.

Chociaż potęga Nestora nie zbliżyła się nawet do Michaela, to i tak dokonał on dużych zniszczeń na swojej drodze. W rejonie Zatoki Tampa w piątkowy wieczór i sobotni poranek czasu lokalnego pojawiło się wiele doniesień o tornadach.

Jedno z nich przeszło przez miasto Seminole na Florydzie.

- Byłem w łóżku i nagle zaczęło mocno padać. Obudziłem się. Później w przyczepie zaczęło drżeć moje łóżko. Było naprawdę źle - opowiadał jeden z mieszkańców miasta. - To było straszne, nigdy się tak nie bałem - dodał.

Kolejne tornado pojawiło się w piątkową noc w pobliżu Lakeland. Uszkodzone zostały tam domy i kościół w Kathleen, mieście położonym na północny zachód od Lakeland.

- Na szczęście nie mieliśmy zgłoszeń o żadnych poważnych obrażeniach mieszkańców - przekazał Grady Judd, szeryf hrabstwa Polk na Florydzie. - Jest wiele osób, które muszą uporać się ze zniszczeniami swoich domów, a niektóre z nich są poważne - dodał.



Some photos of damage in Kathleen near Duff Rd. And of course, it includes siding in a tree. @BN9 @bn9weather #BN9Polk #Nestor pic.twitter.com/anJNcYDJe6 — Tim Wronka (@TimWronka) 19 października 2019





Kiedy Nestor przeszedł dalej na wschód, pojawiło się doniesienie o kolejnym tornadzie - w południowej Georgii. Na Florydzie i w Georgii bez prądu pozostaje około 12 tysięcy odbiorców.

Nestor zaczął tracić na sile w sobotę rano, kiedy zbliżył się do zachodniego wybrzeża Florydy. Zanim dotarł do lądu, obowiązywały ostrzeżenia przed burzą i wysokimi falami wzdłuż zachodnio-centralnego wybrzeża Florydy.

W nocy z piątku na sobotę intensywne opady deszczu zalały część Florydy. Podtopienia pojawiły się między innymi w mieście Apalachicola. W sobotę rano Daytona Beach pobiła swój dzienny rekord opadów. Spadły 82 litry wody wody na metr kwadratowy, a deszcz nadal padał - poinformował na Twitterze oddział Narodowej Służby Pogodowej (NWS) w Melbourne.



Tropical storm force winds as #Nestor makes its way closer to #Apalachicola and the Florida Panhandle. You can see the surge that the storm is blowing in. @accuweather pic.twitter.com/WAL9HHX2q3 — Jonathan Petramala (@jpetramala) 19 października 2019





Co dalej?

- Burza będzie przechodzić w kierunku północno-wschodnim, przez południową Georgię i wschodnie części obu Karolin, aż do wczesnej niedzieli - prognozował Eric Leister, meteorolog AccuWeather. Jego zdaniem na tych obszarach przewidywane są podmuchy wiatru o prędkości do 65-80 kilometrów na godzinę.

Nestor to czternasta nazwana burza, która w tym sezonie pojawiła się na Oceanie Atlantyckim.