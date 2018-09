"To cholernie silny sztorm". Florence nabiera mocy w zastraszającym tempie

Huragany zwalniają. To może być bardzo duży problem - 07-06-2018 Huragany każdego roku odbierają życie dziesiątkom osób i przynoszą miliardowe straty materialne. Zmniejszenie prędkości ich przemieszczania, co aktualnie obserwują naukowcy, może przyczyniać się do jeszcze bardziej katastrofalnych skutków: na przykład większych opadów, a co za tym idzie poważniejszych powodzi. czytaj dalej

- To bardzo niebezpieczny huragan. Nie chcemy ryzykować życia ani jednej osoby - powiedział McMaster.

Ewakuacja rozpoczęła się w nocy z poniedziałku na wtorek czasu lokalnego i objęła mieszkańców całego wybrzeża stanu, którego długość wynosi 320 km.

Wcześniej na wyspie Hatteras u wybrzeży Karoliny Północnej zarządzono ewakuację mieszkańców, a od wtorku ludzie mają być ewakuowani z turystycznego regionu Outer Banks.

Wieje z prędkością 220 km/h

Według informacji amerykańskiego Narodowego Centrum ds. Huraganów (NHC) Florence obecnie ma kategorię czwartą w pięciostopniowej skali Saffira-Simpsona, a prędkość wiatru dochodzi do 220 kilometrów na godzinę. Zanim znajdzie się bezpośrednio nad lądem, czyli w pobliżu granicy Karoliny Północnej i Południowej, ma jeszcze przybrać na sile.

Eksperci spodziewają się, że najgroźniejszymi zjawiskami będą nacierające na wybrzeże fale, a także ulewy.

Huragan Florence zbliża się do USA

Stan wyjątkowy

Nie tylko Karolina Południowa szykuje się na atak Florence. Stan wyjątkowy ogłoszono w stanach Karolina Północna, Maryland i Virginia. Mieszkańcy tych miejsc wykupują żywność, wodę i paliwo ze sklepów, a także zabijają okna deskami.

- Wszyscy jesteśmy przerażeni. Wiemy, że musimy potraktować żywioł poważnie - mówiła Jennifer Oosterwyk z Wilmington w Karolinie Północnej.

Florence ma być najsilniejszym huraganem, jaki nadciągnie nad Stany Zjednoczone w tym roku, a także pierwszym tak silnym od 1989 roku w obu Karolinach.

Prognozowana ścieżka przejścia huraganu Florence (NHC)

Pilot-łowca huraganów o Florence

Anderson Cooper, dziennikarz amerykańskiej telewizji CNN, rozmawiał z pilotem, który kilka razy okrążył huragan, by zebrać dane dla NOAA, czyli amerykańskiej Narodowej Administracji do spraw Oceanów i Atmosfery.

- Zobaczyliśmy na własne oczy, że Florence nabiera siły z minuty na minutę, zmieniając się w prawdziwą bestię - mówił Justin Kibbey, pilot zajmujący się badaniem huraganów. - Podczas naszego pierwszego lotu to nie był jeszcze huragan, najwyżej burza tropikalna. W niedzielę Florence była już huraganem. A teraz to huragan kategorii czwartej, wiec Florence zmieniła się ze sztormu do potężnego huraganu w 72 godziny. To błyskawiczna intensyfikacja, a mówiąc potocznie, to cholernie silny sztorm - relacjonował Kibbey.