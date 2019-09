"To najbardziej gwałtowny huragan we współczesnej historii"

Europa ogrzewa się szybciej, niż sądzono - 31-08-2019 Zmiany klimatu powodują, że w Europie zwiększa się liczba ekstremalnie ciepłych dni, a coraz rzadziej występują potężne mrozy. To może wpłynąć na ludzi nieprzystosowanych do rosnącej średniej temperatury. czytaj dalej

Ewakuacja ludzi

O godzinie 23 (godz. 5 czasu polskiego) Dorian znajdował się około 220 kilometrów od wybrzeża Florydy. Prędkość wiatru w huraganie zmalała z 298 kilometrów na godzinę do 285 - podało amerykańskie Narodowe Centrum do spraw Huraganów. Żywioł porusza się bardzo powoli na zachód z prędkością 8 km/h.

W poniedziałek odbędzie się przymusowa ewakuacja ośmiu przybrzeżnych hrabstw w stanie Karolina Południowa - poinformował gubernator Henry McMaster. Obejmie ona co najmniej 830 tysięcy osób - twierdzą władze stanowe.

Podobną decyzję podjął gubernator stanu Georgia - Brian Kemp. Władze Florydy wydały ostrzeżenie, w którym nawołują do zachowania środków ostrożności i zapowiadają możliwość częściowej ewakuacji mieszkańców.

Zdjęcie satelitarne huraganu Dorian w podczerwieni (NOAA)

"Śmiercionośny i monstrualny"

Dorian, który został zakwalifikowany jako huragan kategorii piątej w skali Saffira-Simpsona, będzie szaleć nad Bahamami do poniedziałkowego wieczora, następnie "niebezpiecznie przesunie się w stronę Florydy" - podało NHC.

Meteorologowie ostrzegają, że w tym czasie na wyspy spadną ulewne deszcze, w wybrzeża uderzać będą ogromne fale, które już teraz osiągają wysokość od 5,5 metra do 7 metrów, a silne wiatry mogą skutkować katastrofalnymi zniszczeniami.

"Śmiercionośny i monstrualny" Dorian to huragan, który "wystawia nas na próbę, z jaką nie mieliśmy jeszcze nigdy do czynienia" - ocenił w niedzielę szef rządu Bahamów Hubert Minnis w wystąpieniu telewizyjnym. - To jeden z najsmutniejszych i najgorszych dni w moim życiu, gdy muszę zwrócić się do społeczeństwa Bahamów w związku z tym huraganem - powiedział Minnis.

Prognozowana trasa przejścia huraganu Dorian (tvn24.pl za NHC)

"Wyjątkowo niebezpieczna sytuacja"

Kosmiczne Wybrzeże przygotowuje się na uderzenie huraganu. NASA zabezpiecza sprzęt - 30-08-2019 Centrum Kosmiczne imienia Johna F. Kennedy’ego, położone na przylądku Canaveral w stanie Floryda, przygotowuje się na uderzenie huraganu Dorian. Pracownicy centrum przenoszą mobilną wyrzutnię rakiet do stalowego schronu. czytaj dalej

NHC ocenia, że Dorian może być porównany tylko do huraganu, jaki nawiedził ten region w Święto Pracy w 1935 roku. Był on najsilniejszy wśród wszystkich kataklizmów, jakie dotknęły USA od czasu, gdy prowadzone są pomiary.

Według amerykańskich meteorologów Dorian może być czwartym huraganem 5 kategorii, który uderzy w USA. Wcześniejszymi były Irma, Maria i Michael.

NHC nie ukrywa, że sytuacja jest katastrofalna. - To najbardziej gwałtowny huragan we współczesnej historii na północno-zachodnich Bahamach. To wyjątkowo niebezpieczna sytuacja - powiedział dyrektor NHC Ken Graham.

Położona na południowo-wschodnim krańcu USA Floryda co roku znajduje się na pierwszej linii uderzenia huraganów. Półwysep ma charakter nizinny i jego linia brzegowa jest szczególnie zagrożona, płaska jest też wewnętrzna część Florydy. Dlatego głównym zagrożeniem dla jej mieszkańców są powodzie.

W niedzielę cztery hrabstwa Florydy ogłosiły ewakuację. Dotyczy to obszarów, na których ludzie mieszkają w domach mobilnych, na łodziach i na terenie przybrzeżnych wysp oraz terenów najbardziej narażonych na zalanie przez wysokie fale. W pozostałych hrabstwach tego stanu ewakuacja jest dobrowolna.

Zdjęcie satelitarne huraganu Dorian (PAP/EPA/NASA EARTH OBSERVATORY HANDOUT)

Trump apeluje o zachowanie ostrożności

Z powodu zbliżającego się huraganu prezydent USA Donald Trump odwołał w ostatniej chwili przyjazd do Polski na uroczystości z okazji 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Zamiast niego do Warszawy przybył wiceprezydent Mike Pence.

W niedzielę Trump zaapelował do Amerykanów o zachowanie szczególnej ostrożności w obliczu "bardzo, bardzo silnego" kataklizmu.

- Wygląda na to, że może być większy niż te notowane dotychczas - powiedział amerykański prezydent podczas posiedzenia Federalnej Agencji Zarządzania Kryzysowego, która podlega Departamentowi Bezpieczeństwa Krajowego USA i odpowiada za zarządzanie kryzysowe.