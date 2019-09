"To nie Mars. To Jambi"

Zaczęła się jesień. Pokazaliście, jak Was przywitała - 23-09-2019 Rozpoczęła się kalendarzowa i astronomiczna jesień. Zdjęcia, na których pokazuje swoje oblicze, otrzymaliśmy na Kontakt 24. czytaj dalej

Rozległe pożary lasów, które w weekend pojawiły się w Indonezji, sprawiły, że niebo w prowincji Jambi zabarwiło się na krwistoczerwony kolor. Dym z pożarów przedostał się w wyższe partie atmosfery.

Jedna z mieszkanek prowincji Jambi, która zrobiła zdjęcia nieba, powiedziała, że mgła "raniła jej oczy i gardło". Inna z kolei stwierdziła, że ​​mgła była szczególnie "gęsta tego dnia".

- To nie jest Mars. To Jambi - napisała na Twitterze Zuni Shofi Yatun Nisa. - My, ludzie, potrzebujemy czystego powietrza, a nie dymu.

Ini sore bukan malam. Ini bumi bukan planet mars. Ini jambi bukan di luar angkasa. Ini kami yang bernafas dengan paru-paru, bukannya dengan insang. Kami ini manusia butuh udara yang bersih, bukan penuh asap.

Lokasi : Kumpeh, Muaro Jambi #KabutAsap #KebakaranHutanMakinMenggila pic.twitter.com/ZwGMVhItwi — Zuni Shofi Yatun Nisa (@zunishofiyn) 21 września 2019

Światło rozproszone w dymie

Nadciąga burza tropikalna Karen, a z nią strach przed powodziami - 23-09-2019 Portoryko przygotowuje się na uderzenie burzy tropikalnej Karen, która niesie ze sobą porywisty wiatr i ulewy. Miejscami może spaść 150 litrów deszczu na metr kwadratowy. Amerykańscy meteorolodzy ostrzegają przed powodziami i spływami błotnymi. czytaj dalej

Zastanawialiście się kiedyś, dlaczego niebo ma niebieski kolor? W uproszczeniu to z powodu rozpraszania światła słonecznego na cząsteczkach azotu i tlenu w atmosferze. Takie zjawisko jest nazywane rozpraszaniem Rayleigha. Występuje w przypadku rozchodzenia się światła w przejrzystych cieczach, ciałach stałych i gazach.

W tym wypadku światło musiało przeniknąć przez inne cząstki.

- Zjawisko pojawiało się, gdy światło słoneczne było rozproszone przez dym, kurz lub cząsteczki unoszące się w powietrzu. Filtrują one krótsze długości fali i uwalniają dłuższe długości fali w spektrum pomarańczowym lub czerwonym - wyjaśnił indonezyjski astronom Marufin Sudibyo. Dlatego niebo miało krwistoczerwony kolor. Naukowiec dodał, że na rozpraszanie Rayleigha nie wpłynęła wyższa temperatura.

Celowe podpalanie

Dziwne, nietypowe zjawiska pogodowe - 23-09-2019 Pogoda potrafi zaskoczyć. Kiedy złapie nas deszcz, gdy nie mamy ze sobą parasola, przeziębienie jest najgorszym, co może nas spotkać. Gorzej, gdy jesteśmy w polu rażenia burzy z gradem lub porywistego wiatru. Wtedy musimy zatroszczyć się o siebie, w drugiej kolejności o dobytek, który powinniśmy mieć na taką okoliczność ubezpieczony. czytaj dalej

Tegoroczne poziomy zadymienia były jednymi z najgorszych od lat.

Pożary w Indonezji zwykle najbardziej intensywne są od lipca do października - w tak zwanej porze suchej. Według krajowej agencji ds. katastrof w Indonezji w pierwszych ośmiu miesiącach roku spłonęło już około 328 724 hektarów ziemi.

Część winy za wybuchy pożarów spoczywa na dużych korporacjach i lokalnych rolnikach, którzy wykorzystują niski stopnień wilgotności powietrza do usuwania roślinności z plantacji oleju palmowego, pulpy i papieru przy użyciu metody cięcia i spalania.

Ta popularna technika jest prawdopodobnie najłatwiejszym sposobem dla rolników na oczyszczenie ziemi. Pomaga im pozbyć się wszelkich chorób, które mogły mieć wpływ na ich uprawy. Pożary te jednak często wymykają się spod kontroli i rozprzestrzeniają na chronione obszary leśne.