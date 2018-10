"Jedyne, co czułem, to huk. Wszystkie domy zniknęły" - 12-10-2018 Co najmniej dwanaście osób zginęło na skutek lawiny błotnej w Kolumbii. Wywołały ją intensywne opady deszczu. - Rozejrzałem się i zobaczyłem, że lawina błotna porwała w dół domy aż do miejsca, w którym stoi mój - relacjonował jeden ze świadków zdarzenia. czytaj dalej

Siła Michaela w środę była potężna - w krytycznym momencie był huraganem czwartej kategorii w pięciostopniowej skali Saffira-Simpsona. Prędkość wiatru dochodziła do 250 kilometrów na godzinę.

W piątek prędkość wiatru, towarzysząca cyklonowi, wynosiła 100 km/h.

Zniszczenia w Mexico Beach

W wyniku uderzenia huraganu bardzo ucierpiało Mexico Beach na Florydzie. W miejscowości tej, znanej z licznych domków na plaży, zabudowania stojące najbliżej brzegu zostały zmyte do fundamentów. Z wielu domów położonych nieco dalej od morza pozostały tylko stosy drewna. Te co nadal stoją, są bardzo zniszczone.

Zniszczenia widać na zdjęciach wykonanych z lotu ptaka:

Zniszczenia w Mexico Beach są potężne (PAP/EPA/JAMES E. WYATT)







- To wygląda okropnie. Nie mogę na to patrzeć - powiedział na konferencji w piątek Brock Long z Federalnej Agencji Zarządzania Kryzysowego. - To prawdopodobnie strefa zero uderzenia - dodał.

Już 12 ofiar śmiertelnych

Żywioł przyniósł spustoszenie zwłaszcza na Florydzie, w Georgii i Karolinie Północnej. Zginęło dwanaście osób - większość w wyniku przygniecenia przez powalone drzewa lub utonięcia w wodach powodziowych.

- Liczba ofiar może wzrosnąć jeszcze dzisiaj i w sobotę - powiedział w rozmowie z CNN Brock Long z Federalnej Agencji Zarządzania Kryzysowego.

Jedną z ofiar śmiertelnych jest jedenastolatka. Wiatr zdmuchnął metalowy garaż na jej dom kempingowy. W hrabstwie Seminole w stanie Georgia zginęło niemowlę, gdy na dom, w którym się znajdowało, spadł gruz. Natomiast w hrabstwie Greensboro na Florydzie śmierć poniósł mężczyzna w wyniku przewrócenia się drzewa na jego dom.

Mówiąc o stratach materialnych, gubernator Florydy Rick Scott podkreślił, że wiele rodzin straciło wszystko.

Władze lokalne informują, że prądu nie ma 1,1 miliona odbiorców. Wiele dróg jest nieprzejezdnych, występują zakłócenia w komunikacji. Wszędzie leży gruz i odłamki drewna.

Zmierza w kierunku Europy

Michael kontynuuje wędrówkę wzdłuż północno-wschodnich stanów USA, jednak znajduje się już poza lądem. Przed godziną 16 czasu polskiego jego centrum było położone 445 kilometrów na południowy zachód od wyspy Nantucket w stanie Massachusetts.

Jak poinformowała synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek, Michael podąża w stronę Europy. - W niedzielę wieczorem znajdzie się w pobliżu Półwyspu Iberyjskiego. W poniedziałek przyniesie deszcz i silniejszy wiatr w Portugalii, by we wtorek rozmyć się gdzieś nad Marokiem - prognozowała.

Prognozowana trasa cyklonu post-tropikalnego Michael (NHC NOAA)

Trzeci pod względem siły

W wyniku pierwszego uderzenia żywiołu na Stany Zjednoczone, w środę, najbardziej ucierpiała Floryda. Jak mówił Pedram Javaheri, meteorolog CNN, Michael - "lądując" w tym stanie - był trzecim pod względem siły huraganem, jaki nawiedził USA od 1851 roku.

"To nie do uwierzenia"

Wcześniej mocno ucierpiało miasto Panama City w stanie Floryda. W wielu dzielnicach ruch został sparaliżowany.

Jeden z mieszkańców, Rob Golding, zaprosił do swojego domu na przedmieściach miasta sąsiadów, którzy stracili dach nad głową.

- Mój dom został zbudowany w 1962 roku i to jedyny budynek w tej okolicy, który nie ma naruszonego dachu - powiedział w rozmowie z telewizją CNN. - Okolica wygląda tak, jakby przeszło tu tornado - dziwi się.

- Wyglądało to tak, jakby ktoś zdetonował bombę - powiedział Neal Dunn, członek Izby Reprezentantów Stanów Zjednoczonych z Partii Republikańskiej, reprezentujący miasto Panama. - Robimy wszystko, aby pomóc poszkodowanym, ale potrzebujemy wsparcia - dodał.

Władze Florydy zarządziły ewakuację pół miliona mieszkańców. Około sześciu tysięcy przeniosło się do schronisk. Wśród ewakuowanych są setki rodzin żołnierzy z bazy sił powietrznych Tyndall. Nieprędko wrócą do domów - na terenie jednostki powalonych zostało dziesiątki drzew, a linie energetyczne zostały zerwane. Ich naprawa może potrwać kilka tygodni.

Zniszczenia odnotowano też w Tallahassee, tam również na ulicach leżą połamane drzewa. W mediach społecznościowych pojawiają się relacje ludzi pozbawionych dostaw prądu.

