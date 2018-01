Tokio marznie. Tak zimno nie było tam od półwiecza

Francuzi przesiadają się na pontony. Poziom wody w Sekwanie rośnie - 25-01-2018 W czwartek poziom wody we francuskich rzekach wciąż rośnie. Służby meteorologiczne i hydrologiczne wydają alerty przeciwpowodziowe. Sytuacja jest szczególnie alarmująca w Paryżu oraz na północy i wschodzie kraju. czytaj dalej

Zima wprowadziła zamęt

Minus 4 stopnie Celsjusza pokazały termometry w centrum stolicy około godziny 6 rano miejscowego czasu w czwartek. Był to pierwszy raz od stycznia 1970 roku, kiedy w centrum Tokio zaobserwowano tak niską temperaturę. Rekordowe minus 8,4 st. Celsjusza odnotowano w Fuchu w tokijskiej aglomeracji.

W poniedziałek w Tokio spadło 21 centymetrów śniegu, powodując chaos w transporcie kolejowym, lotniczym i drogowym.

Oblodzone ulice i pokrywa śnieżna przyczyniły się do wielu wypadków drogowych - tylko w środę tokijska straż pożarna wyruszała na akcje ponad 2,8 tysięcy razy. Od poniedziałku przewieziono do szpitali łącznie 592 osoby - poinformowała straż pożarna.

Tokyo Station and the Imperial Palace after yesterday\\\\\\\\\'s snow. ❄雪❄ pic.twitter.com/VQ7y1456WM — Nippon.com (@nippon_en) 23 stycznia 2018

Japońska agencja meteorologiczna podaje, że za niskie temperatury i opady śniegu jest odpowiedzialny układ niskiego ciśnienia i chłodny front wędrujący na północ przez japoński archipelag. Agencja prognozuje, że na północnej wyspie Hokkaido pokrywa śnieżna osiągnie grubość 40 cm, a niskie temperatury i opady śniegu utrzymają się w kraju do soboty. Jedynymi obszarami niedotkniętymi przez zimę są archipelag Okinawa i wyspa Amami na południu.

Anomalia pogodowa

Obecna pogoda jest dla mieszkańców japońskich wysp wyjątkowa. Tokio znajduje się w klimacie umiarkowanie ciepłym. Średnia temperatura w styczniu wynosi tam 5 st. C i rzadko spada poniżej zera. Dodatkowo pora zimowa jest tam porą najsuchszą. Miesięczne opady w styczniu plasują się na wysokości 43 cm. Warunki te sprawiają, że ciężko o utrzymanie się tam pokrywy śnieżnej. Stąd obecny chaos. Niektórym jednak opady śniegu przyniosły dużo frajdy i pozwoliły na popis kreatywności, co pokazują media społecznościowe.

Forget snowmen - when it snows in Japan people get creative, with snow Totoros, Pokemon and even a snow toilet (is this useful?) making an appearance following heavy snow in Tokyo this week... #snowkyo https://t.co/AT9fo6Yvy4 pic.twitter.com/b6gvBDH6BE — JNTO London (@experiencejapan) 25 stycznia 2018

First heavy snow day in four years in Tokyo and my family decides to make a Hello Kitty snowman. Cute, isn’t it? pic.twitter.com/UgzVDdzPw3 — Ninja Dog in Japan (@NinjaDoginJapan) 23 stycznia 2018

Thought I was never gonna see a full snow day here in Tokyo when the skies blessed me with just one day. I made my first snowman ever and played alone in the snow like a giant child (which is what I am tbh). pic.twitter.com/scsjq7BLcE — Alexis Lee (@helloLeitmotif) 22 stycznia 2018