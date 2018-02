W regionie położonym na południu od stolicy wyspiarskiego kraju w Oceanii - Nuku'alofa - żywioł spowodował przerwy w dostawie prądu. Prędkość wiatru przekraczała 200 km/h. Gita powalała drzewa i zrywała dachy z budynków.

5 tysięcy osób spędziło noc w centrach ewakuacyjnych - podały władze. Do wtorkowego poranka czasu polskiego nie było informacji o ofiarach śmiertelnych czy poważnie rannych.

Jeden z tongijskich deputowanych Lord Fusitu'a poinformował o zniszczeniu przez cyklon budynku parlamentu. - W czasie kolejnych kadencji na przestrzeni lat sugerowano budowę nowej siedziby parlamentu i sadzę, że teraz będzie to konieczne - przyznał.

Żywioł uderzył z ogromną siłą w poniedziałek. Maksymalna odnotowana prędkość porywów wiatru doszła do 275 kilometrów na godzinę. Zaklasyfikowano go jako cyklon kategorii czwartej w skali Saffira-Simpsona.

Siła cyklonu nasila się. We wtorek w nocy ma uderzyć w niektóre południowe wyspy archipelagu Fidżi. W poniedziałek miejscowi meteorolodzy dopuszczali możliwość osiągnięcia przez Gitę kategorii piątej. We wtorek podano, że żywioł prawdopodobnie nie zagrozi głównym skupiskom ludności, w tym stolicy Fidżi, Suvie.

Zagrożonych jest około 2,5 tysięcy osób mieszkających na dwóch wyspach Fidżi - poinformowały tamtejsze służby ds. klęsk żywiołowych. W kraju gromadzi się zapasy żywności i wody. Osoby starsze i niepełnosprawne zachęca się, aby zaczęły przenosić się do centrów ewakuacyjnych.

Gita uderzyła w wyspy w poniedziałek wieczorem czasu miejscowego. Ogłoszono stan wyjątkowy. W stolicy kraju Nuku'alofa zarządzono godzinę policyjną.

- Wzywamy ludzi do znalezienia schronienia przed tym huraganem, który może być najpotężniejszym w historii kraju - zaapelował przedstawiciel lokalnej policji Stephen Caldwell.

Istnieje bardzo duże ryzyko dla bezpieczeństwa przebywających na Tonga - podkreśliło w poniedziałek Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

Służby ratownicze ostrzegły mieszkańców przed możliwymi intensywnymi opadami deszczu i ryzykiem powstawania powodzi na terenach przybrzeżnych. Fale miały osiągnąć wysokość 10 metrów.

Ministerstwo Informacji Tonga oświadczyło, że w całym kraju powstawały ośrodki dla osób ewakuowanych. Mieszkańcom zalecono unikanie niepotrzebnych podróży.

Tropical Cyclone #Gita hit #Tonga today with the strength of a Category 4 hurricane, the #Himawari8 geostationary satellite captured the path of the storm over the past 24 hours. Learn more about our international satellite partners in orbit here: https://t.co/SMSgTCxp0U pic.twitter.com/oefCA1fzZR

— NOAA Satellites (@NOAASatellites) 12 lutego 2018