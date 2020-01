Topili się w windzie, nie przeżyli. Powódź w Tel Awiwie

Do 60 wzrósł bilans ofiar śmiertelnych w Indonezji - 05-01-2020 W wyniku powodzi w Indonezji, do której doprowadziły największe od ponad 100 lat opady deszczu, zginęło 60 osób. Ekolodzy wiążą ekstremalne opady ze zmianami klimatycznymi na świecie. Uważają, że powódź powinna być sygnałem dla władz kraju do podjęcia działań w celu zmniejszenia emisji dwutlenku węgla. czytaj dalej

W Izraelu wystąpiły ulewne opady deszczu. W sobotę po południu w Tel Awiwie spowodowały podtopienia, w wyniku których zamknięto niektóre drogi. Zapadła się co najmniej jedna główna ulica. W mniej niż dwie godziny spadł deszcz o sumie 74 litrów wody na metr kwadratowy.

Jak poinformowały izraelskie służby ratunkowe, dwie osoby topiły się w windzie, którą zalała woda. Winda utknęła w piwnicy budynku mieszkalnego po tym, gdy doszło do zwarcia instalacji elektrycznej. Później do środka wdarła się woda. Ekipa ratunkowa, aby dostać się do windy i uwolnić kobietę i mężczyznę, musiała korzystać ze sprzętu do nurkowania. Oboje zmarli tuż po przewiezieniu ich do szpitala.

Pomocy potrzebowało więcej osób. Policja uratowała jedną osobę uwięzioną w piwnicy. Udzieliła pomocy również mężczyźnie, wyciągając go przez okno.