Tornada przetoczyły się przez Stany Zjednoczone

Sytuacja najgorzej wyglądała w stanie Indiana. Według informacji podanych przez National Weather Service (NWS) w mieście Rushville niebezpiecznie zaczęło się robić w sobotę późnym wieczorem.

Wcześniej tornado zaobserwowano nad polem w miejscowości Newbern. Pojawiły się także doniesienia, że w hrabstwie Greene zniszczonych zostało kilka domów.

W Ellettsville w stanie Indiana porywy wiatru były tak silne, że zrywały elewacje z budynków. Jeden z nich jest tak zniszczony, że z ulicy widać salon i sypialnię.

W momencie uderzenia tornada jeden z mieszkańców miasta, Tim Sherfield, organizował przyjęcie z okazji zakończenia szkoły przez jego córkę.

- Wyglądało to tak, jakby z nieba wysunął się palec i chciał dotknąć ziemi. A kiedy dotknął, wszystko się zaczęło. Tornado w pewnym sensie krążyło tam, gdzie byliśmy, uformowało się i poszło w innym kierunku - relacjonował Sherfield. Wszystkim udało się znaleźć schronienie.

Sprzątanie po przejściu tornad zajmie jeszcze wiele dni, a zdaniem przedstawicieli służb zarządzania kryzysowego, nawet tygodni.

W hrabstwach Deaf Smith i Castro w Teksasie sobota przyniosła silne opady gradu o wielkości piłek tenisowych. W drugim z wymienionych regionów opady poprzedziło przejście tornada. Na obszarze hrabstwa Childress porywy wiatru osiągały prędkość do 140 kilometrów na godzinę.

Jak podało NWS, w okolicach Sawyerville w stanie Illinois wiatr łamał drzewa i niszczył budynki. Pozrywał też linie energetyczne.

W Oklahomie wiało z prędkością 112 kilometrów na godzinę. Według danych NWS w pobliżu Custer City przetoczyło się kilka intensywnych burz, które wybijały szyby w oknach.

NWS potwierdziło, że kilka mniejszych tornad pojawiło się także w stanach Missouri i Dakota Północna. Na południu stanu Kansas i w południowo-zachodnich regionach stanu Missouri z powodu intensywnych opadów wystąpiły powodzie.