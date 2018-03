"Trąba powietrzna" na Podhalu. Obejrzyj film Reportera 24 - 26-09-2017 W pobliżu niewielkiej miejscowości Pyzówka w gminie Nowy Targ w poniedziałek na niebie pojawił się lej powietrzny. czytaj dalej

W mediach społecznościowych pojawiły się doniesienia o przewróconych samochodach, drzewach, reklamach i znakach. Włoskie media określają to zjawisko mianem trąby powietrznej o kategorii F2 w sześciostopniowej (od F0 do F5) skali Fujity. Oznacza to, że wiatr wiał z prędkością od 181 do 253 kilometrów na godzinę i mógł spowodować znaczne zniszczenia.

Żywioł wywołał chaos na drogach i w ruchu miejskim. Severe Weather Europe informuje o 15 osobach rannych. Dodatkowo, padający grad spowodował wyłączenie dostaw prądu.

Zniszczenia w wielu miasteczkach

Zablokowana była autostrada A1. Według włoskich mediów trąba przeszła przez San Nicola la Strada, Recale, Marcianise, Maddaloni, San Tammaro, San Marco Evangelista i Macerata. Żywioł zniszczył tam wiele samochodów i uszkodził budynki.

Trąba powietrzna przeszła nad Włochami (PAP/EPA/Ciro Fusco)



















Trąba czy tornado?

Trąba powietrzna tworzy się z wirowego wiatru o osi pionowej, który kształtem przypomina tubę. Jej średnica jest ograniczona do kilkudziesięciu metrów. Zjawisko to tworzy się z chmur Cumulonimbus, które sięgają do powierzchni ziemi.

Natomiast tornado jest silną trąbą powietrzną. Jego średnica dochodzi nawet do kilkuset metrów. W odróżnieniu do trąby powietrznej tornado występuje tylko w Ameryce Północnej, gdzie powoduje katastrofalne zniszczenia.

Wyróżniamy różne rodzaje tego nieprzewidywalnego zjawiska meteorologicznego - oprócz klasycznej trąby powietrznej występują wiry pyłowe nad stepami oraz suchymi pustyniami oraz trąby wodne, które powstają nad powierzchnią wody. Rodzaj trąby powietrznej zależy od obszaru i aktualnych warunków pogodowych, które sprzyjają tworzeniu się gwałtownych zjawisk meteorologicznych.

Jak powstaje tornado? (Maria Samczuk/PAP/DPA)