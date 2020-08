Trąba wodna w Kanale Bristolskim. "Wisiała przez około 10 minut"

Ofiary śmiertelne i zaginieni po osunięciu się ziemi w Nepalu - 16-08-2020 Do 19 wzrósł bilans ofiar śmiertelnych piątkowego osunięcia się ziemi w Nepalu. Taka sama liczba osób nadal jest poszukiwana. Według władz szanse na odnalezienie żywych maleją. czytaj dalej

Wirujący słup wody dostrzegł Arthur Richards, który akurat spacerował w pobliżu. Udało mu się uwiecznić zjawisko, które było zapowiedzią nadciągających ulew, na filmie. Trąba wodna uformowała się w niedzielę około godziny 17 polskiego czasu w Kanale Bristolskim.

"Trąba wisiała przez około 10 minut, a następnie cofnęła się z powrotem do podstawy chmur" - napisał na Twitterze Richards.

Słabsza od trąby powietrznej

Trąba wodna to zjawisko meteorologiczne polegające na formowaniu się pionowego chmurzastego wiru w kształcie leja, występującego nad powierzchnią wody, połączonego z chmurą kłebiastą. Jest znacznie słabsza od trąby powietrznej. Trąba wodna jest w dużym stopniu przezroczysta i w początkowej fazie można ją zauważyć tylko dzięki śladowi, jaki zostawia na powierzchni wody. Zjawiska te nie należą do rzadkości, ale większość rozpada się przy dotarciu do lądu.

Wideo Trąba wodna w Kanale Bristolskim