Tragedia w Tatrach. Polak nie przeżył upadku z Hińczowej Turni

W sobotę ratownicy z Horskiej Zachrannej Slużby otrzymali wezwanie do wypadku w słowackich Tatrach Wysokich. Niestety, turysta nie przeżył.

Zginął polski turysta. Miał wypadek w słowackich Tatrach - 11-03-2018 35-letni mężczyzna zmarł w szpitalu w Popradzie. "Mimo wysiłków wszystkich uczestniczących w akcji, nie udało się utrzymać go przy życiu" - zakomunikowali słowaccy ratownicy. czytaj dalej

Do tragicznego wypadku doszło w Tatrach Wysokich, na granicy polsko-słowackiej. Polski turysta spadł około 100 metrów stromym zboczem z Hińczowej Turni - szczytu o wysokości 2377 metrów nad poziomem morza.

Po południu, słowaccy ratownicy z Horskiej Zachrannej Slużby otrzymali wezwanie do wypadku z udziałem Polaka. Do akcji użyto śmigłowca. Niestety, turysta doznał licznych obrażeń. Ciało przetransportowano do podtatrzańskiej miejscowości Stary Smokowiec.

Dobre warunki dla turystyki

Jak informuje Tatrzański Park Narodowy w komunikacie turystycznym, warunki na tatrzańskich szlakach są dobre. "Największym utrudnieniem powinien być dzisiaj ogromny ruch turystyczny na najbardziej popularnych trasach" - czytamy.

TPN zaznacza, że pogoda w górach zmienia się dynamicznie i popołudniami mogą występować gwałtowne burze. Zaleca się, aby wycieczki rozpoczynać wczesnym porankiem i być na bieżąco z prognozami pogody.









Jak przygotować się do wyjścia w góry?

