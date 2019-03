Tragiczne skutki ulewnego deszczu. "Liczba ofiar prawdopodobnie wzrośnie"

Bilans ofiar śmiertelnych powodzi i osuwisk błotnych, które nawiedziły Papuę - najdalej na wschód wysuniętą prowincję Indonezji, wzrósł do 58 - poinformowała w niedzielę lokalna placówka indonezyjskiej agencji do spraw klęsk żywiołowych. Ponad cztery tysiące mieszkańców ewakuowano.

Powodzie błyskawiczne w pobliżu miasta Jayapura, stolicy prowincji Papua, wywołał ulewny deszcz, który zaczął padać w sobotę. Pod wodą znalazło się wiele wiosek położonych w tym regionie. W mieście Sentani trwają poszukiwania ofiar powodzi.

Niedaleko miasta Jayapura pojawiły się również osuwiska błotne. - Żołnierze spod gruzów wyciągnęli 5-miesięczne dziecko i zabrali je do szpitala - powiedział Muhammad Aidi, rzecznik wojskowy Papui.

Jak informuje rzecznik agencji do spraw klęsk żywiołowych - Sutopo Purwo Nugroho - łącznie zginęło 58 osób, a ranne są 74.

Bilans ofiar rośnie

- Liczba ofiar prawdopodobnie wzrośnie, ponieważ wciąż trwa ewakuacja i nie wszystkie dotknięte przez katastrofę obszary zostały przeszukane - powiedział Sutopo Purwo Nugroho. Dodał, że ponad 4150 osób umieszczono w sześciu centrach ewakuacyjnych.

Setki domów, trzy mosty i mały samolot Twin Otter zostały zniszczone.

Gwałtowne spływy błotne spowodowane są intensywną wycinką lasów w górach, które stanowiły naturalną barierę ochronną przed osuwiskami. - Nasiliło się wycinanie lasów w górach Cyclops. Tereny te przekształca się pod plantacje, a drewno idzie na opał - tłumaczył Nugroho.

Pora deszczowa

Indonezja jest archipelagiem podatnym na katastrofy. Powodzie i osunięcia ziemi dotykają ten kraj co roku podczas pory deszczowej, która trwa tam od grudnia do lutego. Rok 2018 był najcięższym od ponad dekady - w serii trzęsień ziemi i uderzeń tsunami w różnych regionach kraju zginęło ponad 3200 osób. W wyniku tsunami, które 22 grudnia zostało wywołane przez erupcję wulkanu Krakatau, zginęło co najmniej 429 osób.

W powodziach i osunięciach ziemi w październiku ubiegłego roku śmierć poniosło ponad 20 osób na wyspie Sumatra, a w czerwcu 2016 r. - prawie 50 osób w środkowej części Jawy.