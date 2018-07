Tragiczne skutki ulewnego deszczu. Woda zalała miasta, zginęło kilkadziesiąt osób

Upały w Kanadzie zbierają śmiertelne żniwo. Nie żyją 54 osoby - 07-07-2018 Do 54 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych upałów, jakie nawiedziły kanadyjską prowincję Quebec. Tam w najbliższym czasie temperatura ma spaść, upały zagrażają jednak innym regionom. czytaj dalej

Gwałtowne opady deszczu i powódź dotknęły w sobotę południowo-zachodnią Japonię. Lokalne media informują, że zginęły 62 osoby, a co najmniej 44 uznaje się za zaginione. Japońska agencja meteorologiczna wydała specjalne ostrzeżenia pogodowe dla trzech prefektur na wyspie Honsiu - jednej z czterech głównych wysp - i zaapelowała o zachowanie ostrożności wobec możliwych osunięć ziemi, przybierających rzek i silnych wiatrów.

Zalecono ewakuację 2,3 miliona ludzi. Do poniedziałku ma tam spaść 300 litrów na metr kwadratowy opadu. Synoptycy określają ten deszcz jako "historyczny".

Gwałtowne opady

Agencja meteorologiczna poinformowała, że ​​chociaż fronty pogodowe osiadły między zachodnią a wschodnią Japonią, istnieje ryzyko, że ulewne deszcze mogą trwać, podczas gdy ciepłe powietrze będzie płynąć w kierunku frontu. - Ulewne deszcze będą nadal występować na obszarze od zachodniej do wschodniej Japonii. Będzie to historyczny deszcz, który może być najobfitszym jaki kiedykolwiek odnotowano - powiedział reporterom NHK sekretarz kancelarii premiera Yoshihide Suga.

W Motoyama, mieście oddalonym o 600 kilometrów od Tokio, od piątku do soboty spadł deszcz o sumie 583 litrów na metr kwadratowy. Ulewy, które rozpoczęły się w czwartek, według prognoz mają potrwać do niedzieli, a w niektórych regionach nawet do poniedziałku.

Najbardziej dotknięte są prefektury Ehime, Hiroszima, Kioto, Kochi, Gifu i Okayama, gdzie doszło do licznych osunięć ziemi, lawin błotnych i powodzi. W ocenie premiera Shinzo Abe "sytuacja jest wyjątkowo poważna". Szef gabinetu zarządził wykorzystanie wszelkich możliwych środków dla niesienia pomocy zagrożonym. Rząd utworzył biuro kontaktowe w ośrodku zarządzania kryzysowego w kancelarii premiera. Na sobotnim posiedzeniu rządu Shinzo Abe nakazał "priorytetowe traktowanie ratowania życia ludzkiego oraz bezzwłoczne wysyłanie zespołów ratunkowych".

Gwałtowne deszcze nawiedzają Japonię regularnie, niekiedy powodując ogromne szkody. W 2014 r. w prefekturze Hiroszimy zginęło 72 osoby, a w 2016 r. po przejściu tajfunu na północy Japonii odnotowano śmierć piętnastu osób.

Ofiary śmiertelne

Około 64 tysięcy policjantów, strażaków i żołnierzy sił zbrojnych Japonii pomaga poszkodowanym ludziom. Ich głównym zadaniem jest ratowanie tych, którzy schronili się na dachach swych domów na terenach zalanych wodą.

- Wciąż wiele osób jest zaginionych, inne potrzebują natychmiastowej pomocy. To jest wyścig z czasem - powiedział premier w swym wystąpieniu telewizyjnym.

Jedną z ofiar był mieszkaniec Hiroszimy. Zmarł w wyniku upadku z mostu do rzeki. Kolejną był 77-letni mężczyzna, obywatel miasta Takashima, znajdującej się również na wyspie Honsiu. Wpadł do kanału, kiedy pracował nad usunięciem gruzu. W prefekturze Ehime (północno-zachodnia część wyspy Sikoku) w wyniku osunięcia się ziemi zmarła kobieta. Jej zwłoki znaleziono na drugim piętrze domu. Kolejne pięć osób jest w stanie krytycznym.

Ulewne deszcze zniszczyły infrastrukturę transportową, co dodatkowo utrudnia prowadzenia akcji ratowniczej. Żywioł nie oszczędził także przemysłu. Według agencji Kyodo kilku producentów samochodów wstrzymało produkcję, gdyż deszcze i powodzie przerwały drogi zaopatrzenia, a także zagroziły bezpieczeństwu pracowników. Działania wstrzymała w jednym z zakładów korporacja Mitsubishi Motors, gdyż nie można było otrzymać części - pisze Kyodo. Informuje też, że Mazda Motor zatrzymała linie produkcyjne w dwóch fabrykach, by nie narażać pracowników na dojazdy w niebezpiecznych warunkach pogodowych.

Zniszczona Hiroshima (PAP/EPA/JIJI PRESS)

Zniszczona Japonia (PAP/EPA/JIJI PRESS)