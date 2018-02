Trudne warunki atmosferyczne przyczyniły się do niebezpiecznej sytuacji na lotnisku w Green Bay w stanie Wisconsin. Samolot linii United Airlines podczas lądowania wpadł w poślizg i zatrzymał się kilkadziesiąt metrów za pasem.

Najprawdopodobniej ze względu na burzę śnieżną samolot linii United Airlines, który leciał z Houston do Minneapolis, nie mógł wylądować i został przekierowany do Madison w Wisconsin.

Po kolejnej nieudanej próbie lądowania, samolot ponownie został przekierowany. Tym razem do Green Bay.

Jak poinformowali pasażerowie, tuż przed lądowaniem odczuwali bardzo silne turbulencje.

Chwile grozy

Na pokładzie znajdowało się niemal 190 osób. Maszyna przejechała przez cały pas do lądowania i zatrzymała się kilkadziesiąt metrów za nim. Na szczęście nikt nie został poważnie ranny. Wszystkich pasażerów ewakuowano.



Jak poinformował przedstawiciel linii lotniczych, samolot najprawdopodobniej wpadł w poślizg, a pilot nie był w stanie go zatrzymać. Wszystko wskazuje na to, że intensywne opady mokrego śniegu sprawiły, że nawierzchnia pasa startowego była mokra i oblodzona.

Na szczęście nikt nie został ranny, a dla pasażerów został przygotowany transport na docelowe lotnisko.