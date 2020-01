Budują szpital dla zakażonych koronawirusem. W ekspresowym tempie - 24-01-2020 W Wuhanie ruszyła budowa specjalnego szpitala dla osób zakażonych koronawirusem. Ma byc gotowy w ciągu kilku dni. Miasto, które jest epicentrum koronawirusa, wciąż pozostaje w izolacji. Niemal nie funkcjonuje w nim transport publiczny, loty zostały zawieszone, a placówki medyczne są przepełnione. czytaj dalej

W ciągu doby bilans ofiar śmiertelnych koronawirusa (2019-nCoV) wzrósł o 15 osób. Władze Chin w sobotę rano miejscowego czasu oficjalnie potwierdziły, że zmarło 41 osób. Jest ponad 1300 potwierdzonych przypadków zakażenia, w tym 57 osób jest w stanie krytycznym.

Trzy zakażenia koronawirusem stwierdzono w piątek we Francji. To pierwsze przypadki tego wirusa w Europie. Jak powiedziała francuska minister zdrowia Agnes Buzyn, pierwszy przypadek zdiagnozowano u pochodzącego z Chin 48-letniego mieszkańca Bordeaux, który niedawno ze względów zawodowych przebywał był w Wuhanie i w środę wrócił do Francji. Obecnie jego stan oceniany jest jako "dobry".

Drugi pacjent również podróżował do Chin, ale minister nie podała na jego temat żadnych dodatkowych informacji poza tym, że jest on leczony w izolacji w paryskim szpitalu. O trzeciej osobie też nie ma szczegółowych informacji, jednak prawdopodobnie jest to krewny jednej z dwóch osób, u której wcześniej stwierdzono koronawirusa.

Pierwszy przypadek w Australii

W Australii na przedmieściach Melbourne wykryto pierwszy przypadek zakażenia. Pacjentem jest chiński obywatel, który przyleciał do Australii 19 stycznia z Kantonu, stolicy prowincji Guangdong.

- Pacjent jest odizolowany i przechodzi leczenie, a na tym etapie nie mamy żadnych dalszych podejrzeń - powiedziała australijska minister zdrowia Jenny Mikakos. - Należy podkreślić, że społeczność nie ma powodu do niepokoju - dodała.

Kolejne przypadki zakażenia stwierdzono w Stanach Zjednoczonych i Japonii. W piątek poinformowano o drugiej chorej osobie w Stanach Zjednoczonych, a w sobotę o trzeciej w Japonii. W USA poddane badaniom są 63 osoby w 22 stanach. Wirus wykryto również w Tajlandii, Wietnamie, Singapurze, Korei Południowej, Tajwanie i Nepalu.

Potwierdzone przypadki koronawirusa na świecie (tvnmeteo.pl za China’s National Health Commision)

Ograniczony ruch, specjalny szpital, kontrole na lotniskach

W 13 miastach prowincji Hubei zawieszono komunikację miejską i ograniczono transport oraz odwołano imprezy publiczne. Ocenia się, że wprowadzone przez władze ograniczenia i blokady komunikacyjne dotknęły około 30 milionów ludzi w tym zamieszkiwanym przez prawie 60 milionów mieszkańców regionie.

W związku z rozprzestrzeniającym się koronawirusem, w Wuhanie, w dystrykcie Caidian na zachodnich przedmieściach miasta, ruszyła budowa specjalnego szpitala na 1000 łóżek. Leczone mają być w nim zakażone osoby. Planowany termin jego oddania do użytku do 3 lutego lub wcześniej.

Coraz więcej państw wprowadza kontrole na lotniskach. To między innymi Włochy, Wielka Brytania, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Filipiny czy Rosja. Na niektórych lotniskach pasażerowie lotów z Chin bezdotykowo mają mieć sprawdzaną temperaturę ciała.

Zamknięte atrakcje turystyczne

W Chinach rozpoczęły się obchody chińskiego Nowego Roku i związane z nimi tygodniowe wakacje, podczas których miliony mieszkańców kraju podróżują do swoich rodzin i za granicę. Władze kraju obawiają się, że oznacza to szybsze rozprzestrzenianie się śmiercionośnego koronawirusa.

Powzięto kolejne środki ostrożności. Zamknięto niektóre odcinki Wielkiego Muru Chińskiego w pobliżu stolicy kraju Pekinu, w tym te należące do najczęściej odwiedzanych, Zakazane Miasto, czyli duży kompleks pałacowy i muzealny w centrum Pekinu i Disneyland w Szanghaju. Niektóre restauracje i kawiarnie zamykają swoje lokale w prowincji Hubei. Odwołano też premiery filmowe.

Zakażenia nowym koronawirusem na świecie (Maciej Zieliński/PAP/Reuters)

Koronawirus - objawy

Nowy typ koronawirusa wykryto w chińskim mieście Wuhan w grudniu. Objawy choroby to: gorączka, trudności w oddychaniu, a także nacieki w płucach. Światowa Organizacja Zdrowia przesłała do szpitali na całym świecie wytyczne, dotyczące zapobiegania i ich kontroli zakażeń.

Tajemniczy wirus powoduje zapalenie płuc, które porównywane jest do zespołu ciężkiej ostrej niewydolności oddechowej SARS, czyli nietypowego zapalenia płuc, pojawiło się ono po raz pierwszy w końcu 2002 roku w chińskiej prowincji Guangdong.