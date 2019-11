Trzęsienie ziemi u wybrzeży Krety

Uwaga na silną mgłę. Ostrzeżenia IMGW w wielu regionach - 27-11-2019 Środowy poranek w dużej części kraju zaczął się od silnej mgły. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia. czytaj dalej

W środę około godziny 7.30 doszło do trzęsienia ziemi u wybrzeża Krety. Europejskie Centrum Śródziemnomorskie Sejsmologiczne (EMSC) podało, że trzęsienie miało magnitudę 6,0 i uderzyło około 70 kilometrów od Chani.

Centrum poinformowało, że wstrząsy zostały zarejestrowane na głębokości 56 kilometrów między dwoma wyspami Kretą i Kithirą. Na razie nie pojawiły się doniesienia o rannych i zniszczeniach.

Wstrząsy odczuwalne były nawet w Atenach, czyli w odległości 265 kilometrów od epicentrum.

Groźne zjawiska

W nocy z poniedziałku na wtorek do trzęsienia ziemi doszło w Albanii. Zginęło co najmniej 25 osób, a setki zostały ranne. Zdaniem specjalistów było to najsilniejsze na tym obszarze trzęsienie od dziesięcioleci.

>>> Więcej o trzęsieniu ziemi w Albanii

Trzęsienie ziemi w Albanii (earthquake.usgs.gov)